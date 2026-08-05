CERIGNOLA – Cinque operai impegnati in lavori di rifacimento e manutenzione stradale sono stati aggrediti al termine del turno di lavoro da due persone armate di mazze da baseball. L’episodio è avvenuto in via Melfi, alla periferia di Cerignola, e sarebbe stato scatenato da una banale lite legata al danneggiamento di uno specchietto.

Secondo una prima ricostruzione, un camion in transito avrebbe urtato un mezzo utilizzato dagli operai. Il conducente del veicolo avrebbe contestato la rottura dello specchietto, chiedendo un risarcimento che i lavoratori avrebbero però respinto, ritenendosi estranei alla responsabilità dell’accaduto.

Al termine della giornata lavorativa, i cinque operai sarebbero stati raggiunti da due uomini che li avrebbero aggrediti con mazze da baseball. Tutti hanno riportato ferite e hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari.

Sull’episodio indagano i carabinieri, che stanno cercando di identificare i presunti aggressori e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.

A esprimere dura condanna è stato il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito. «È un episodio che ci indigna profondamente, non soltanto per la violenza con cui si è verificato, ma anche per la sproporzione delle motivazioni. Uno specchietto danneggiato non può in alcun modo giustificare una brutale aggressione».

Il primo cittadino ha ricordato come non si tratti di un episodio isolato. «Mesi fa era già accaduto a un operatore ecologico; oggi è toccato a lavoratori impegnati nella manutenzione delle nostre strade. Persone che ogni giorno garantiscono servizi essenziali alla comunità, anche quando le temperature sono proibitive, quando piove o quando fa freddo. Non possiamo pretendere servizi efficienti ed essere poi i primi a mettere in pericolo chi li assicura».

Bonito ha infine sottolineato come episodi di questo tipo rischino di compromettere l’attrattività della città nei confronti di imprese e lavoratori, auspicando che i responsabili vengano individuati al più presto.

Le indagini sono in corso. Lo riporta telebari.it