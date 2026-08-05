Si rafforza il sostegno della Regione Puglia al comparto del cinema e dell’audiovisivo. Nel corso della giunta di ieri pomeriggio, il governo regionale ha stanziato 5,45 milioni di euro per finanziare la nuova edizione dell’Apulia Film Fund, la misura che supporta le produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate nel territorio regionale.

Il provvedimento, finanziato nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Puglia – Fondo di Rotazione 2021-2027, destina 5 milioni di euro all’edizione 2026 dell’Avviso e 450 mila euro alle attività di assistenza tecnica affidate alla Fondazione Apulia Film Commission, che opererà quale Organismo Intermedio per la gestione della misura. L’intervento punta a rafforzare la competitività della filiera, attrarre investimenti e promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico e identitario della Puglia.

I risultati conseguiti negli ultimi anni confermano l’efficacia della misura. Nelle edizioni 2024 e 2025, infatti, l’Apulia Film Fund ha immesso nel settore cinematografico oltre 18 milioni di euro, finanziando 66 produzioni nel 2024 e registrando 93 candidature nel 2025. Le produzioni finanziate e quelle candidate hanno generato una spesa diretta stimata di oltre 48 milioni di euro e ricadute economiche complessive superiori ai 96 milioni di euro, con circa 1.380 giornate di lavorazione sul territorio.

Per Silvia Miglietta, assessora alla Cultura e Conoscenza della Regione Puglia, “il cinema e l’audiovisivo rappresentano una delle espressioni più dinamiche delle industrie culturali e creative del nostro territorio. Ogni produzione che sceglie la Puglia genera sviluppo e occupazione sul territorio perché coinvolge imprese e maestranze locali, e al tempo stesso valorizza il patrimonio culturale e paesaggistico regionale contribuendo a raccontare nel mondo le storie autentiche della nostra terra”.

“I risultati conseguiti dall’Apulia Film Fund negli ultimi anni – prosegue Miglietta – dimostrano che investire nel cinema porta valore economico, sociale e culturale. Per questo, la Regione continua a credere in questa misura e ne assicura il rifinanziamento. Al tempo stesso, vogliamo ribadire con forza la necessità di investire nella formazione delle maestranze locali e nella loro tutela contrattuale. La crescita del settore audiovisivo pugliese si misura prima di tutto sul lavoro stabile e qualificato che genera sul territorio; per questo continuiamo a chiedere un impegno più deciso nella formazione delle competenze e nella tutela per le nostre professioniste e i nostri professionisti. Solo così l’audiovisivo diventa vero motore di sviluppo per chi in Puglia vive e lavora”.

La conferma dell’Apulia Film Fund si inserisce nel percorso di consolidamento delle politiche regionali dedicate alle industrie culturali e creative, confermando la volontà della Regione Puglia di fare dell’audiovisivo uno strumento di sviluppo economico, innovazione, promozione del territorio e valorizzazione del capitale umano.