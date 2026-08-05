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Home // Bari // Credeva di avere una scoliosi, ma era un tumore di 3,5 chili: intervento record all’Istituto Tumori di Bari

SCOLIOSI TUMORI Credeva di avere una scoliosi, ma era un tumore di 3,5 chili: intervento record all’Istituto Tumori di Bari

La paziente è stata presa in cura dall'équipe di Chirurgia toracica dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari

ISTITUTO TUMORI BARI Fonte: ledicoladelsud

ISTITUTO TUMORI BARI Fonte: ledicoladelsud

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Bari // Cronaca //

BARI – Pensava che il progressivo incurvamento del tronco fosse causato da una scoliosi, ma gli accertamenti hanno rivelato una realtà ben diversa: una donna di 48 anni era affetta da un tumore di circa 3,5 chilogrammi che occupava gran parte del torace, comprimendo organi e strutture vitali.

La paziente è stata presa in cura dall’équipe di Chirurgia toracica dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari. Dopo gli esami diagnostici, i medici hanno deciso di procedere con un delicato intervento chirurgico per rimuovere la massa.

Secondo quanto reso noto dall’Istituto, il tumore aveva spostato il mediastino verso sinistra, provocando una grave compressione della trachea, dei bronchi, della vena cava superiore e dell’arteria anonima, ormai prossime alla completa occlusione. La deformazione del torace e il progressivo incurvamento del busto erano quindi determinati dall’effetto meccanico della neoplasia e non da una patologia della colonna vertebrale, come inizialmente ipotizzato.

L’operazione, durata oltre otto ore, ha coinvolto un’équipe multidisciplinare composta da chirurghi toracici, anestesisti e personale di sala operatoria. Al termine dell’intervento è stato possibile asportare completamente il tumore fibroso solitario.

Il decorso post-operatorio è stato regolare e la paziente è stata dimessa in buone condizioni dopo cinque giorni di ricovero.

Il direttore generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Tommaso Stallone, ha sottolineato come il risultato ottenuto confermi la capacità della struttura di affrontare con successo anche interventi di elevata complessità, grazie alla stretta collaborazione tra le diverse professionalità coinvolte nel percorso di cura.

Fonte: Leggo.it

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