È morto Pietro Mezzaroma, storico costruttore romano ed ex socio della Roma: aveva 91 anni - ph tgsky24.com

ROMA – Si è spento all’età di 91 anni Pietro Mezzaroma, imprenditore edile e figura storica del settore delle costruzioni nella Capitale. Esponente della nota famiglia di costruttori romani, nel corso della sua carriera ha contribuito allo sviluppo urbanistico di numerosi quartieri della città, lasciando un segno nell’espansione edilizia di Roma dal secondo dopoguerra in poi.

Nato nel gennaio del 1935, Mezzaroma aveva iniziato l’attività lavorativa nell’azienda di famiglia, originariamente impegnata nella produzione di infissi. Con il boom economico del dopoguerra, la famiglia ampliò il proprio raggio d’azione entrando nel settore delle costruzioni e dando vita a una delle realtà imprenditoriali più importanti della Capitale.

Insieme ai fratelli Gianni e Roberto partecipò alla realizzazione di interventi edilizi in diverse aree di Roma, tra cui Cinecittà, Torrino, Eur, San Basilio, Tor Bella Monaca e Talenti. Dopo la divisione delle attività familiari, avvenuta nella seconda metà degli anni Novanta, proseguì il proprio percorso imprenditoriale attraverso la società Pietro Mezzaroma & Figli, coinvolgendo progressivamente anche la nuova generazione della famiglia.

Oltre all’attività nel settore immobiliare, Pietro Mezzaroma è ricordato anche per la sua esperienza nel calcio. Nel maggio 1993 partecipò, insieme a Franco Sensi, all’acquisizione dell’AS Roma da Giuseppe Ciarrapico. L’esperienza societaria durò pochi mesi: nello stesso anno cedette la propria quota a Sensi, che divenne unico proprietario e presidente del club giallorosso.

La tradizione imprenditoriale è stata raccolta dai figli Barbara, Alessandra e Valentina, impegnate nella gestione delle attività aziendali, mentre il figlio Massimo ha affiancato al percorso imprenditoriale quello sportivo, ricoprendo in passato la presidenza del Siena Calcio e promuovendo il progetto della M. Roma Volley.

Con la scomparsa di Pietro Mezzaroma, Roma perde uno dei protagonisti della stagione che ha accompagnato la crescita urbanistica della città nella seconda metà del Novecento. Fonte: Fanpage.it