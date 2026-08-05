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ALTO IMPATTO Foggia e Provincia: a luglio effettuate 24 operazioni ad Alto Impatto e 57 servizi straordinari

Identificati 12678 soggetti, controllati 5699 veicoli. Arrestate 40 persone e 136 denunciate. Sequestrati 95 gr. di sostanza stupefacente.

IMMAGINE DI REPERTORIO, lucera

immagine di repertorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Cronaca // Cronaca //
Anche nel mese di luglio la Polizia di Stato ha continuato a garantire servizi ad alto impatto e di controllo straordinario del territorio sull’intero territorio  provinciale, con il fondamentale contributo delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.
In quest’ottica e con l’obiettivo di effettuare un’attenta opera di prevenzione e repressione dei reati, nel trascorso mese di luglio, nella provincia di Foggia sono state realizzate 24 operazioni ad Alto Impatto. Inoltre, sono stati espletati 57 servizi straordinari di controllo del territorio, distribuiti tra Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.
Le attività operative si sono concentrate nelle aree sensibili, in particolare nelle zone più frequentate da giovani ed interessate dal fenomeno della mala movida e in quelle ove è maggiormente necessaria la presenza delle Forze di Polizia in relazione al degrado urbano e sociale.
Le operazioni, disposte con ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 12678 soggetti, al controllo di 5699  veicoli, all’arresto di 40 persone, alla denuncia di 136 soggetti al sequestro di  95 gr. di sostanza stupefacente tra cannabinoidi, cocaina ed eroina.
Al netto dei risultati conseguiti si rammenta come le attività presidiali della Polizia di Stato consentano di rendere un segnale forte ai cittadini di presenza  delle Forze di Polizia al servizio della loro tutela e incolumità.
Si rinnova, ancora una volta, la possibilità di veicolare informazioni o richieste di intervento, in taluni casi indispensabili per una migliore riuscita delle attività preventive e repressive,  anche in forma anonima,  attraverso l’applicazione YOUPOL per casi non urgenti, o, nell’emergenza, attraverso il ricorso al 112NUE,con la specifica che altre e diverse forme di comunicazione di fatti reato, specie se non accompagnate dalla necessaria denuncia nei casi previsti, non permettono un intervento tempestivo delle Forze di Polizia.

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