MANFREDONIA – Il sorriso, l’allegria e il ricordo di Luigi Grumo continuano a vivere nel cuore della sua famiglia e di quanti gli hanno voluto bene.

Mercoledì 19 agosto 2026, nel giorno del suo compleanno, alle ore 21, presso gli impianti sportivi Eden di Manfredonia, si terrà una serata dedicata alla sua memoria. L’iniziativa prevede una gara di calcetto tra ragazzi, nel segno dello sport, dell’amicizia e della condivisione.

Luigi Grumo, pescatore del compartimento marittimo di Manfredonia, perse tragicamente la vita il 9 settembre 2010, a seguito di un incidente avvenuto al largo di Varcaro mentre si trovava a bordo di un peschereccio.

A quasi sedici anni dalla sua prematura scomparsa, il fratello Michele e tutta la famiglia continuano a custodirne con amore il ricordo.

«È impossibile descrivere quanto Luigi fosse unico e speciale. Quella notte ha rappresentato l’inizio di un incubo, ma attraverso la preghiera e iniziative come il memorial di calcio continuiamo a ricordarlo nell’amicizia e nell’unione. Siamo certi che, dall’alto, continuerà a guardarci», afferma Michele, il fratello.

La manifestazione rappresenterà ancora una volta un momento di partecipazione e affetto collettivo, per mantenere viva la memoria di Luigi attraverso quei valori di lealtà, amicizia e fratellanza che hanno contraddistinto la sua vita.

«Il tuo viso sorridente e la tua allegria saranno dipinti per sempre nei nostri cuori e accompagneranno il cammino della nostra vita. Ti vogliamo bene. La tua famiglia».