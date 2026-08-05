Incassa per oltre dieci anni la pensione della madre defunta: imprenditore denunciato

TREVISO – Per oltre un decennio avrebbe continuato a percepire la pensione della madre, deceduta da più di dieci anni, accumulando indebitamente oltre 230 mila euro e utilizzando parte di quel denaro anche per finanziare la propria attività imprenditoriale. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza di Treviso, al termine di un’articolata attività investigativa culminata con la denuncia di un imprenditore cinquantenne per appropriazione indebita e autoriciclaggio.

L’indagine è nata nell’ambito dei controlli che le Fiamme Gialle svolgono per prevenire l’utilizzo del sistema bancario e finanziario a fini di riciclaggio e di reimpiego di capitali di provenienza illecita. Attraverso un’approfondita analisi dei movimenti bancari, gli investigatori hanno individuato un’anomala movimentazione su un conto corrente cointestato all’uomo e alla madre ormai deceduta.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire come, nonostante il decesso della donna risalisse a oltre dieci anni fa, la pensione abbia continuato a essere accreditata sul conto corrente condiviso. Secondo quanto emerso, il cinquantenne avrebbe mantenuto la piena disponibilità delle somme, percependole e utilizzandole come proprie, fino a raggiungere un importo complessivo superiore ai 230 mila euro.

Ma, secondo la ricostruzione investigativa, l’uomo non si sarebbe limitato a incassare indebitamente la rendita previdenziale. Le indagini finanziarie avrebbero infatti evidenziato che parte del denaro ricevuto dall’INPS sarebbe stata impiegata per costituire una società operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento sportivo e per sostenere le spese dell’attività, compresi i pagamenti ai fornitori. Operazioni che, secondo gli inquirenti, avrebbero avuto anche l’effetto di ostacolare la ricostruzione della reale provenienza delle risorse economiche impiegate.

Alla luce degli elementi raccolti, la Guardia di Finanza ritiene che la condotta contestata integri non solo il reato di appropriazione indebita previsto dall’articolo 646 del Codice Penale, ma anche quello di autoriciclaggio, disciplinato dall’articolo 648-ter.1 del Codice Penale, in quanto le somme di provenienza illecita sarebbero state successivamente reimpiegate in attività economiche.

L’intero importo ritenuto di provenienza illecita è stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica di Treviso, che valuterà i provvedimenti di competenza finalizzati anche all’eventuale sequestro, pure per equivalente, delle disponibilità finanziarie riconducibili all’indagato.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto alle frodi economico-finanziarie portato avanti quotidianamente dalla Guardia di Finanza, con particolare attenzione agli illeciti che arrecano un danno alle casse pubbliche e alterano i principi di equità sociale, sottraendo risorse destinate alla collettività.