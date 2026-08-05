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PAGOPA IPZS e Poste Italiane perfezionano acquisizione del capitale sociale di PagoPA

Contestualmente, ai sensi della già menzionata normativa, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, socio di maggioranza, eserciterà il controllo esclusivo su PagoPA.

Bolzano: Poste Italiane assume front end con contratto a tempo indeterminato

fonte Immagine: prima monza

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Attualità //

Roma, 5 agosto 2026 – L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (“Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS)”) e Poste Italiane S.p.A. (“Poste Italiane”) hanno perfezionato l’acquisizione del capitale sociale di PagoPA S.p.A. (“PagoPA”) rispettivamente con il 51% e con il 49%.
Il 28 luglio scorso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a fronte della notifica effettuata ai sensi della disciplina sul controllo delle concentrazioni tra imprese, ha deliberato di autorizzare l’operazione in questione e di non procedere all’avvio della relativa istruttoria.
L’operazione dà seguito a quanto annunciato al mercato il 19 dicembre 2025, data in cui le società hanno accettato l’offerta ricevuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, esercitando – in conformità con le disposizioni del D.lgs. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024 – l’opzione di acquisto relativa all’acquisizione della partecipazione del capitale sociale di PagoPA.

Pertanto, con il verificarsi di tutte le condizioni sospensive previste, l’operazione è stata perfezionata in data odierna.
Il corrispettivo complessivo per l’acquisto delle partecipazioni è pari a un importo massimo di circa 500 milioni di euro, composto da una componente fissa e da alcune componenti differite e variabili.

Contestualmente, ai sensi della già menzionata normativa, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, socio di maggioranza, eserciterà il controllo esclusivo su PagoPA.

Il Gruppo Poste Italiane è tra le più grandi reti di distribuzione di servizi in Italia. Le sue attività comprendono il recapito di corrispondenza e pacchi, i servizi finanziari e assicurativi, i sistemi di pagamento, la telefonia e l’energia retail. Con oltre 160 anni di storia, quasi 120mila dipendenti, una rete di circa 12.700 uffici postali, €613 miliardi di attività finanziarie investite e 46 milioni di clienti, Poste Italiane è parte integrante del tessuto sociale e produttivo del Paese e rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela.
L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) è la società garante della fede pubblica in Italia, interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Fondato nel 1928, è leader in Europa per le soluzioni della stampa di sicurezza, per l’identità fisica e digitale e per il conio di monete. Costantemente impegnato nell’innovazione dei propri prodotti e servizi per pubbliche amministrazioni, aziende e consumatori e forte della propria esperienza, IPZS realizza carte valori, documenti di identità e di viaggio, prodotti e soluzioni di anticontraffazione e tracciabilità.

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