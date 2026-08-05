MANFREDONIA – A dieci giorni dalla trasmissione di una richiesta formale al Comune, dall’Amministrazione comunale e dal Comando della Polizia Locale, secondo quanto riferisce l’Associazione “No degrado & MalaMovida APS Manfredonia”, non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta. Un silenzio che il sodalizio definisce «ingiustificato» e che riporta al centro del dibattito cittadino il tema delle occupazioni di suolo pubblico nel centro storico e lungo il Corso principale.

L’associazione torna infatti a denunciare quella che considera una situazione di crescente criticità, chiedendo verifiche urgenti sulla regolarità delle autorizzazioni rilasciate per dehors, strutture fisse, banconi e altri arredi urbani che, a suo dire, avrebbero progressivamente modificato la fruibilità di alcune delle principali vie cittadine.

Secondo quanto spiegato nella nota, il 27 luglio scorso è stata inviata una richiesta ufficiale, tramite posta elettronica certificata, al sindaco Domenico La Marca e, per conoscenza, all’assessore al Commercio e Annona Matteo Gentile, al dirigente del Settore Urbanistica Luigi Barbaro e al Comando della Polizia Locale, con la quale venivano sollecitati accertamenti sulla situazione presente nel centro cittadino.

Nel documento l’associazione sostiene che, in diverse aree del centro storico, sarebbero presenti strutture permanenti installate durante tutto l’anno, oltre a banconi e arredi che occuperebbero in maniera estesa piazze e tratti viari. In alcuni punti, si legge ancora nella nota, la precedente sede stradale, riqualificata con la realizzazione di marciapiedi, risulterebbe oggi interrotta dalla presenza di fioriere in cemento e altri elementi che impedirebbero il normale passaggio.

Una condizione che, sempre secondo l’associazione, non limiterebbe soltanto la mobilità pedonale e l’accesso dei residenti, ma potrebbe rappresentare un potenziale rischio anche sotto il profilo della sicurezza pubblica. La preoccupazione riguarda, in particolare, l’eventuale difficoltà di transito per i mezzi di emergenza, come ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, qualora fosse necessario intervenire rapidamente nel centro cittadino.

Pur ribadendo di auspicare che tutte le occupazioni siano regolarmente autorizzate e conformi alle normative vigenti, l’associazione evidenzia la necessità di ricevere riscontri ufficiali dagli uffici competenti. L’obiettivo, viene sottolineato, è quello di garantire trasparenza amministrativa, rispetto delle regole e tutela della pubblica incolumità.

Nel comunicato viene inoltre ricordato come il controllo del territorio e la verifica delle autorizzazioni rappresentino, secondo l’associazione, precisi compiti istituzionali finalizzati alla salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano. Per questo motivo viene espresso rammarico per la mancata risposta alla segnalazione, ritenendo necessario un intervento tempestivo delle autorità competenti.

L’associazione conclude rinnovando l’appello all’Amministrazione comunale affinché venga fornito un riscontro in tempi rapidi e siano avviati i controlli richiesti, sostenendo che cittadini ed esercenti che operano nel rispetto delle regole abbiano diritto a vedere garantita la legalità e la sicurezza negli spazi pubblici.

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte del Comune di Manfredonia o della Polizia Locale in merito alle questioni sollevate dall’Associazione “No degrado & MalaMovida APS Manfredonia”.