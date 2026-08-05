Manfredonia in lutto per la scomparsa di Anna Trotta. Numerosi messaggi sui social: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Manfredonia in lutto per la scomparsa di Anna Trotta: aveva 54 anni

Profondo cordoglio a Manfredonia per la scomparsa di Anna Trotta, venuta a mancare all’età di 54 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione nella comunità, dove era conosciuta e stimata.

Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza apparsi sui social nelle ultime ore. In tanti hanno ricordato il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua capacità di trasmettere serenità e allegria a chiunque la conoscesse. Molti hanno espresso incredulità per una perdita così improvvisa, rivolgendo sentite condoglianze ai familiari e manifestando il proprio dolore attraverso parole di affetto e preghiere.

Le esequie saranno celebrate giovedì 6 agosto alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Carmine di Manfredonia, dove amici e conoscenti potranno darle l’ultimo saluto.

Alla famiglia giungano le più sincere condoglianze.