Edizione n° 6148

BALLON D'ESSAI

SAL CAMPITELLO  // Il palco non conferisce nobiltà. L’educazione sì
4 Agosto 2026 - ore  13:20

CALEMBOUR

CARCERE // Malta, 15enne italiano detenuto da 70 giorni. Il padre: «Condizioni allarmanti, mio figlio si è autolesionato»
4 Agosto 2026 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Stato news // Manfredonia in lutto per la scomparsa di Anna Trotta. Numerosi messaggi sui social: “Sarai sempre nei nostri cuori”

Manfredonia in lutto per la scomparsa di Anna Trotta. Numerosi messaggi sui social: “Sarai sempre nei nostri cuori”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Stato news //

Manfredonia in lutto per la scomparsa di Anna Trotta: aveva 54 anni

Profondo cordoglio a Manfredonia per la scomparsa di Anna Trotta, venuta a mancare all’età di 54 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione nella comunità, dove era conosciuta e stimata.

Numerosi i messaggi di affetto e vicinanza apparsi sui social nelle ultime ore. In tanti hanno ricordato il suo sorriso, la sua disponibilità e la sua capacità di trasmettere serenità e allegria a chiunque la conoscesse. Molti hanno espresso incredulità per una perdita così improvvisa, rivolgendo sentite condoglianze ai familiari e manifestando il proprio dolore attraverso parole di affetto e preghiere.

Le esequie saranno celebrate giovedì 6 agosto alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale Santa Maria del Carmine di Manfredonia, dove amici e conoscenti potranno darle l’ultimo saluto.

Alla famiglia giungano le più sincere condoglianze.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice.» — Jean-Claude Izzo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO