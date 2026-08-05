Un’area demaniale marittima di 3.738 metri quadrati, sulla quale sorge un immobile utilizzato come istituto scolastico, è al centro del nuovo procedimento avviato dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico meridionale. L’ente ha pubblicato l’avviso relativo alla richiesta presentata dalla Provincia di Foggia per ottenere il rinnovo quadriennale della concessione riguardante il complesso situato in viale Miramare, a Manfredonia.

Dal punto di vista amministrativo, il rinnovo viene considerato come un nuovo rilascio della licenza di concessione demaniale marittima numero 111 del 2023. L’istanza è stata trasmessa attraverso lo Sportello unico amministrativo e registrata come pratica numero 25891. La domanda è stata acquisita dall’Autorità portuale il 18 giugno 2026 ed è stata successivamente integrata con documentazione depositata il 2 luglio, il 22 luglio e il 4 agosto.

L’area interessata è identificata catastalmente al foglio 143, particella 6652. La finalità indicata dalla Provincia è quella di mantenere l’immobile già destinato ad attività scolastica. Non si tratta, dunque, della realizzazione di una nuova struttura, ma della prosecuzione dell’occupazione e dell’utilizzo di un bene ricadente nel demanio marittimo.

La pubblicazione dell’avviso apre ora la fase riservata alla partecipazione di cittadini, imprese ed eventuali altri soggetti interessati. Il documento resterà disponibile per trenta giorni consecutivi sull’Albo pretorio online dell’Autorità di sistema portuale, dal 5 agosto al 3 settembre 2026. L’avviso sarà trasmesso anche al Comune di Manfredonia, che dovrà pubblicarlo sul proprio albo.

Alla scadenza del periodo di pubblicazione decorreranno ulteriori dieci giorni solari e consecutivi durante i quali sarà possibile presentare osservazioni, opposizioni o domande concorrenti. Nello stesso termine gli interessati potranno chiedere di visionare la documentazione allegata alla richiesta della Provincia. Qualora la scadenza dovesse coincidere con un giorno festivo, il termine sarà automaticamente rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

La procedura non equivale ancora al rilascio della concessione. L’avviso serve infatti a rendere pubblica la richiesta e a verificare l’eventuale esistenza di interessi concorrenti o di motivi ostativi. Soltanto dopo la conclusione di questa fase l’Autorità potrà completare l’istruttoria e pronunciarsi sulla domanda.

Responsabile del procedimento è l’ingegnere Leonardo Trentadue, alla guida dell’Ufficio Demanio e Lavoro portuale del Dipartimento Esercizio porti di Manfredonia, Barletta e Termoli. La pratica assume particolare rilievo perché riguarda un immobile destinato a un servizio pubblico essenziale come quello scolastico, ma collocato su un’area sottoposta alla specifica disciplina delle concessioni demaniali marittime.