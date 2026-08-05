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MANFREDONIA BELL'ITALIA Manfredonia protagonista su Bell’Italia: la gastronomia diventa volano di promozione turistica

Al centro del reportage c'è la tradizione gastronomica sipontina, con particolare attenzione alla ciambotta di pesce, proposta come simbolo della cultura marinara locale e dell'identità della città.

Manfredonia protagonista su Bell'Italia: la gastronomia diventa volano di promozione turistica

Manfredonia protagonista su Bell'Italia: la gastronomia diventa volano di promozione turistica

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La gastronomia come chiave per raccontare un territorio e rafforzarne l’identità turistica. È questo il messaggio che emerge dall’ultimo servizio dedicato a Manfredonia pubblicato sulla rivista Bell’Italia, firmato dalla giornalista Silvia Frau e nato anche grazie all’esperienza del Press Tour Manfredonia Experience, promosso lo scorso maggio dalla Fondazione Re Manfredi in collaborazione con il Comune di Manfredonia.

Al centro del reportage c’è la tradizione gastronomica sipontina, con particolare attenzione alla ciambotta di pesce, proposta come simbolo della cultura marinara locale e dell’identità della città. Un racconto che valorizza non solo le ricette e le materie prime, ma anche il patrimonio di conoscenze, tradizioni e gesti che caratterizzano il territorio.

Secondo Michele De Meo, CEO & Founder di REMARK, iniziative di questo tipo rappresentano un esempio concreto di marketing territoriale, capace di promuovere Manfredonia attraverso un’offerta turistica autentica e articolata.

«Manfredonia ha bisogno di essere raccontata, ma soprattutto di raccontarsi attraverso un prodotto turistico sempre più ricco e autentico. Gusto e cultura rappresentano un binomio straordinario, capace di ampliare l’esperienza del visitatore e di andare oltre la tradizionale vacanza estiva», sottolinea De Meo.

L’obiettivo è quello di consolidare l’immagine della città come destinazione da vivere durante tutto l’anno, valorizzandone non solo il mare, ma anche la storia, la cultura, le tradizioni e le esperienze enogastronomiche.

Per De Meo, la pubblicazione su una delle principali riviste italiane dedicate ai viaggi costituisce un’importante occasione di visibilità per il territorio e conferma il valore delle collaborazioni tra istituzioni, operatori e professionisti della comunicazione.

Il ringraziamento finale è rivolto a Silvia Frau e al fotografo Franco Cogoli per aver saputo raccontare, attraverso parole e immagini, «una parte autentica dell’anima di Manfredonia e del Gargano».

Articolo su dichiarazione di Michele De Meo, CEO & Founder di REMARK.

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