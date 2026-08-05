Mattinata, un pomeriggio di eventi tra istituzioni, cultura e musica: inaugurata la nuova filiale della BCC San Giovanni Rotondo\r\nVIDEO FOTOGALLERY\r\n\r\n \r\n\r\n[video width="1080" height="1920" mp4="https:\/\/www.statoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Giuseppe-Dentato-allapertura-BCC-a-Mattinata.mp4"][\/video]\r\n\r\n[video width="1080" height="1920" mp4="https:\/\/www.statoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Giuseppe-Palladino-allapertura-BCC-a-Mattinata.mp4"][\/video]\r\n\r\n[video width="1080" height="1920" mp4="https:\/\/www.statoquotidiano.it\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/Luca-Pin-allapertura-BCC-a-Mattinata.mp4"][\/video]\r\n\r\n