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MATTINATA BCC Mattinata, un pomeriggio di eventi tra istituzioni, cultura e musica: inaugurata la nuova filiale della BCC San Giovanni Rotondo

Mattinata, un pomeriggio di eventi tra istituzioni, cultura e musica: inaugurata la nuova filiale della BCC San Giovanni Rotondo

Mattinata, un pomeriggio di eventi tra istituzioni, cultura e musica: inaugurata la nuova filiale della BCC San Giovanni Rotondo

Mattinata, un pomeriggio di eventi tra istituzioni, cultura e musica: inaugurata la nuova filiale della BCC San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Manfredonia // Mattinata //

Mattinata, un pomeriggio di eventi tra istituzioni, cultura e musica: inaugurata la nuova filiale della BCC San Giovanni Rotondo

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