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FABIO PIO NOVEMBRINO Monte Sant’Angelo in festa: Fabio Pio Novembrino premiato dal ministro Piantedosi con la Medaglia d’Oro

L'affermazione di Fabio Pio Novembrino costituisce un esempio per tanti giovani, dimostrando come impegno, costanza e spirito di servizio possano condurre a risultati di eccellenza. 

Monte Sant'Angelo in festa: Fabio Pio Novembrino premiato dal ministro Piantedosi con la Medaglia d'Oro

Monte Sant'Angelo in festa: Fabio Pio Novembrino premiato dal ministro Piantedosi con la Medaglia d'Oro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

MONTE SANT’ANGELO – Un importante riconoscimento che riempie d’orgoglio l’intera comunità di Monte Sant’Angelo. Fabio Pio Novembrino, allievo del 233° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato, è stato insignito della Medaglia d’Oro dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo essersi classificato primo nel corso di formazione presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso.

Un risultato di assoluto prestigio che premia l’impegno, la dedizione e la determinazione del giovane montanaro, protagonista di un percorso professionale non comune. Prima di intraprendere la carriera nella Polizia di Stato, Novembrino ha infatti svolto la professione di infermiere, scegliendo poi di inseguire con determinazione il sogno di indossare la divisa e servire il Paese.

Il riconoscimento conferito dal ministro Piantedosi rappresenta il coronamento di un percorso di sacrifici e merito, testimoniato dal primo posto ottenuto al termine del corso di formazione.

Per Monte Sant’Angelo si tratta di un motivo di particolare orgoglio. La città, che custodisce il Santuario di San Michele Arcangelo, vede infatti nel proprio Santo Patrono anche il Protettore della Polizia di Stato, rendendo questo traguardo ancora più significativo per la comunità.

L’affermazione di Fabio Pio Novembrino costituisce un esempio per tanti giovani, dimostrando come impegno, costanza e spirito di servizio possano condurre a risultati di eccellenza.

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