Monteleone di Puglia rende omaggio alle sue donne: il 9 agosto l'inaugurazione della "Leonessa di Monteleone"

MONTELEONE DI PUGLIA (FG) – Un monumento alla memoria, al coraggio e alla dignità di un’intera comunità. Domenica 9 agosto, alle ore 17, nel chiostro del Palazzo del Comune di Monteleone di Puglia, sarà inaugurata la scultura “Leonessa di Monteleone”, un’opera dedicata alle donne monteleonesi, protagoniste di una delle pagine più significative della storia del paese e della lotta contro il fascismo.

Per il neosindaco Sebastiano Maraschiello, la “Leonessa di Monteleone” rappresenta il doveroso riconoscimento a quelle donne che, il 23 agosto 1942, diedero vita alla prima rivolta italiana contro il fascismo. Una protesta nata dalla fame, dalla guerra e dalla celebre “voglia di pane”, che si trasformò in un autentico atto di coraggio civile e lasciò un segno profondo nella storia di Monteleone di Puglia.

La risposta del regime fu durissima. Arresti, processi e anni di detenzione segnarono il destino di decine di famiglie. Tra le pagine più dolorose di quella vicenda si ricordano la morte di un militare in licenza, arrestato pur senza aver commesso alcun reato e successivamente inviato al fronte, dove perse la vita, e quella di una bambina nata durante la detenzione e morta in carcere. Ferite che, ancora oggi, appartengono alla memoria collettiva della comunità monteleonese.

Altissimo fu il prezzo pagato da quelle donne e dalle loro famiglie. La durezza delle condizioni detentive, i lunghi procedimenti giudiziari e il forzato allontanamento dalle proprie terre contribuirono a segnare profondamente il tessuto sociale del paese, alimentando un processo di spopolamento che avrebbe lasciato conseguenze per molti anni. A ciò si aggiunse il rinvio a giudizio di 64 imputati davanti alla Corte d’Assise di Lucera, con accuse gravissime, prolungando il dolore e le sofferenze di un’intera comunità.

La “Leonessa di Monteleone” nasce così come simbolo della forza, della dignità e della determinazione delle donne del paese. Non soltanto un’opera d’arte, ma un segno tangibile di riconoscenza verso chi, in uno dei momenti più difficili della storia d’Italia, ebbe il coraggio di alzare la testa e difendere il diritto alla vita, al pane e alla libertà.

L’inaugurazione del 9 agosto rappresenterà un momento di riflessione e di memoria per tutta la comunità. Perché la storia di quelle donne non appartiene soltanto a Monteleone di Puglia: è una pagina di coraggio civile che merita di essere conosciuta, custodita e tramandata.

La “Leonessa di Monteleone” non guarderà soltanto al passato. Guarderà al futuro, ricordando che una comunità resta davvero viva solo quando sa custodire la memoria di chi ha avuto il coraggio di cambiarne la storia. Domenica, quella memoria avrà finalmente un volto. E sarà il volto delle donne di Monteleone: quelle di ieri, quelle di oggi.

A cura di Michele Ciani