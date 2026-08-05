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Home // Stato news // Mortale sulla SS89 a Monte Sant’Angelo, giovedì l’ultimo saluto ad Antonello Bruno

Mortale sulla SS89 a Monte Sant’Angelo, giovedì l’ultimo saluto ad Antonello Bruno

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Stato news //

FOGGIA – Saranno celebrati giovedì 6 agosto, alle ore 10.30 nella chiesa di San Francesco Saverio a Foggia, i funerali di Antonello Bruno, il giovane operaio di 21 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto lunedì 3 agosto lungo la strada statale 89 “Garganica”, nel territorio di Monte Sant’Angelo. La salma è stata composta nella cappellina del Policlinico Riuniti di Foggia.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità foggiana. A darne il triste annuncio sono i familiari, la ragazza, i parenti.

Il giovane viaggiava a bordo di un furgone insieme a due colleghi di lavoro quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo è uscito di strada all’altezza della località Macchia, andando a schiantarsi e ribaltandosi. Per Antonello non c’è stato nulla da fare, mentre gli altri due operai sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dal personale del 118. Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

L’incidente aveva provocato anche rallentamenti alla circolazione sulla SS89, dove Anas aveva istituito il senso unico alternato per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica del sinistro.

Giovedì mattina Foggia si stringerà attorno alla famiglia di Antonello Bruno per l’ultimo saluto a un ragazzo di appena 21 anni, la cui vita si è spezzata improvvisamente mentre faceva rientro dal lavoro insieme ai colleghi.

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