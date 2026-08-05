NOICATTARO (BARI) – Una bambina di sei anni è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari dopo essere stata aggredita da un cane randagio nella serata di martedì a Noicattaro, nel Barese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava insieme ad altri bambini quando l’animale l’ha improvvisamente azzannata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi che hanno trasferito la bambina al Policlinico del capoluogo pugliese.

La bimba ha riportato ferite lacero-contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Attualmente è ricoverata in osservazione nel reparto di Rianimazione, dove viene costantemente monitorata dall’équipe medica. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, sarebbero stabili.

Nella giornata di oggi la piccola sarà sottoposta alle cure degli specialisti della Chirurgia plastica per il trattamento delle lesioni riportate durante l’aggressione.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare le circostanze in cui il cane randagio ha aggredito la bambina.

Fonte: Tgcom24.com