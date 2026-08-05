Edizione n° 6149

BALLON D'ESSAI

SAL CAMPITELLO  // Il palco non conferisce nobiltà. L’educazione sì
4 Agosto 2026 - ore  13:20

CALEMBOUR

CARCERE // Malta, 15enne italiano detenuto da 70 giorni. Il padre: «Condizioni allarmanti, mio figlio si è autolesionato»
4 Agosto 2026 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Noicattaro, bimba di 6 anni aggredita da un cane randagio: ricoverata in rianimazione, condizioni stabili

NOICATTARO RANDAGIO Noicattaro, bimba di 6 anni aggredita da un cane randagio: ricoverata in rianimazione, condizioni stabili

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha improvvisamente azzannata

Sedicenne muore dopo incidente a Barletta

POLICLINICO BARI - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Bari // Cronaca //

NOICATTARO (BARI) – Una bambina di sei anni è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari dopo essere stata aggredita da un cane randagio nella serata di martedì a Noicattaro, nel Barese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la piccola si trovava insieme ad altri bambini quando l’animale l’ha improvvisamente azzannata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi che hanno trasferito la bambina al Policlinico del capoluogo pugliese.

La bimba ha riportato ferite lacero-contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Attualmente è ricoverata in osservazione nel reparto di Rianimazione, dove viene costantemente monitorata dall’équipe medica. Le sue condizioni, secondo quanto riferito, sarebbero stabili.

Nella giornata di oggi la piccola sarà sottoposta alle cure degli specialisti della Chirurgia plastica per il trattamento delle lesioni riportate durante l’aggressione.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare le circostanze in cui il cane randagio ha aggredito la bambina.

Fonte: Tgcom24.com

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice.» — Jean-Claude Izzo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO