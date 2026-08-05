Edizione n° 6148

BALLON D'ESSAI

SAL CAMPITELLO  // Il palco non conferisce nobiltà. L’educazione sì
4 Agosto 2026 - ore  13:20

CALEMBOUR

CARCERE // Malta, 15enne italiano detenuto da 70 giorni. Il padre: «Condizioni allarmanti, mio figlio si è autolesionato»
4 Agosto 2026 - ore  17:10

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Orsara abbatte la TARI: meno 22% grazie a differenziata e lotta all’evasione

ORSARA TARI Orsara abbatte la TARI: meno 22% grazie a differenziata e lotta all’evasione

In due anni, la tassa sui rifiuti è stata diminuita quasi di un quarto: è il frutto di un percorso virtuoso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Foggia // Monti Dauni //

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – In due anni, il Comune di Orsara di Puglia ha ridotto la TARI, la tassa sui rifiuti, del 22% per gli immobili (domestici e non) fino a 100 mq e del 17% per quelli di oltre 100 mq. È l’adeguamento al ribasso più rilevante in tutta la Puglia. Alle riduzioni operate nel 2025, e confermate quest’anno, con provvedimento assunto dall’Amministrazione comunale in questi giorni si sono aggiunti ulteriori tagli: meno 6,07% sulle abitazioni, una riduzione del 7.21% sulle pertinenze e un decremento tra il 4 e il 4,7% su attività e commercio.

“Si tratta di una delle detassazioni più alte e coraggiose di tutta la Puglia”, ha spiegato il sindaco Mario Simonelli. “È un sostegno concreto per le famiglie e le categorie produttive, in un momento in cui, in generale, in Italia sono aumentati sia la pressione fiscale che il carrello della spesa, oltre ai costi di gestione delle attività e alla bolletta energetica”.

SCONTO IN BOLLETTA. L’Amministrazione orsarese non si è fermata alle riduzioni della tariffa base. Grazie a un investimento comunale straordinario, pari a circa 66mila euro e coperto interamente dalla fiscalità generale, il Comune ha confermato i tagli suppletivi operati nel 2025 (che si sommano a quelli definiti in questi giorni): meno 15% sulla TARI per tutti gli immobili (domestici e non) fino a 100 mq e meno 10% per quelli oltre i 100 mq.

LE AGEVOLAZIONI. Per agevolare ulteriormente le famiglie, il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate con scadenze fissate al 30 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026. “Siamo riusciti a tagliare la TARI anche grazie al comportamento virtuoso dei cittadini e al buon funzionamento della raccolta differenziata, arrivata 69,12%, una percentuale che ci colloca ufficialmente in Classe A secondo i parametri ARERA”, aggiunge Simonelli.

Per la riduzione della TARI, inoltre, è stata decisiva la lotta all’evasione fiscale: il recupero dell’evasione e le sanzioni hanno generato oltre 80mila euro di abbattimento tariffario. In pratica, chi non pagava adesso paga, e così tutti possono pagare di meno. Sono stati esclusi dalla bolletta dei cittadini oltre 24.500 euro di costi del gestore non dovuti, che restano a carico del bilancio comunale.

SI PUO’ FARE ANCORA MEGLIO. “Il civismo e la buona amministrazione pagano e vanno di pari passo”, continua Simonelli. “Per questo ringraziamo tutti i cittadini che stanno conferendo i propri rifiuti differenziandoli correttamente. Possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Più ricicliamo, meno conferiamo in discarica e più si riducono i costi del servizio. Con l’impegno di tutti, possiamo abbassare il costo delle bollette ogni anno di più. Stiamo mantenendo le promesse: conti in ordine, gestione oculata delle risorse e meno tasse a gravare sul bilancio di famiglie e attività. Continuiamo così, con il contributo e l’impegno di tutti”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«Di fronte al mare, la felicità è un'idea semplice.» — Jean-Claude Izzo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO