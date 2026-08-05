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GIUNTA REGIONALE Puglia Sviluppo, la Giunta regionale designa il nuovo Consiglio di amministrazione

La designazione conclude il percorso avviato con l'Avviso pubblico emanato dalla Regione per la raccolta delle candidature

DE CARO PUGLIA

DE CARO PUGLIA

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Bari // Foggia //

La Giunta regionale ha designato il nuovo organo amministrativo di Puglia Sviluppo S.p.A., la società in house della Regione che rappresenta uno dei principali strumenti per l’attuazione delle politiche di sviluppo economico, il sostegno alle imprese e alle start up, l’accesso al credito e l’attrazione degli investimenti.

Il nuovo Consiglio di amministrazione, il cui incarico avrà durata triennale, sarà composto dalla professoressa Candida Bussoli, designata Presidente, dall’avvocato professor Giovanni Gianleo Greco e dal dottor Mirko Simone, quali componenti.

La designazione conclude il percorso avviato con l’Avviso pubblico emanato dalla Regione per la raccolta delle candidature, in attuazione della nuova disciplina regionale sulle nomine e designazioni. Alla procedura hanno partecipato 204 candidati, le cui domande sono state sottoposte a un’istruttoria finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti formali e professionali previsti dalla normativa.

Prof.ssa Candida Bussoli – Presidente

Professoressa ordinaria di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università LUM “Giuseppe Degennaro”, è direttrice del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia. Dottore di ricerca in Economia delle Aziende e degli Intermediari Finanziari, componente del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione della LUM, nonché membro del Collegio di Bari dell’Arbitro Bancario Finanziario. Svolge attività scientifica e didattica nei settori dell’economia degli intermediari finanziari, dei mercati finanziari e dell’asset management ed è direttrice scientifica del Master universitario in Banking Innovation and Risk (MABIR).

Avv. Prof. Giovanni Gianleo Greco – Componente

Avvocato e professore universitario. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Bari e l’Università del Salento, maturando una consolidata esperienza accademica e scientifica nell’ambito del diritto pubblico e amministrativo.

Dott. Mirko Simone – Componente

Dottore commercialista e revisore legale, è specializzato in consulenza aziendale, societaria, fiscale e del lavoro. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e al Registro dei Revisori Legali, vanta una consolidata esperienza nella governance societaria, nella revisione contabile e nel controllo di società ed enti pubblici, oltre che nella gestione di progetti europei e strumenti di finanza agevolata.

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