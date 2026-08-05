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RIUNITI TICKET Riuniti di Foggia, ad agosto cambiano gli orari delle Casse Ticket e del Call Center

Per quanto riguarda le Casse Ticket del Policlinico Riuniti di Foggia, dal 10 al 13 agosto l'apertura al pubblico sarà dalle 7.30 alle 17.30.

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Policlinico Riuniti - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA, 5 agosto 2026 – I Policlinici Riuniti di Foggia informano l’utenza che, nel mese di agosto 2026, saranno in vigore modifiche agli orari di apertura delle Casse Ticket aziendali e del Call Center in occasione della pausa estiva e della festività di Ferragosto.

Per quanto riguarda le Casse Ticket del Policlinico Riuniti di Foggia, dal 10 al 13 agosto l’apertura al pubblico sarà dalle 7.30 alle 17.30. Venerdì 14 agosto il servizio terminerà alle 13.00, mentre sabato 15 agosto, giorno di Ferragosto, gli sportelli resteranno chiusi. Negli altri sabati del mese l’orario sarà dalle 7.30 alle 13.00.

Anche la sede Colonnello D’Avanzo osserverà un’apertura dalle 7.30 alle 17.30 nel periodo compreso tra il 10 e il 13 agosto. Venerdì 14 agosto la chiusura è prevista alle 13.00, mentre tutti i sabati di agosto il servizio resterà sospeso.

Per la sede Lastaria di Lucera, dal 10 al 13 agosto l’orario rimarrà invariato, con apertura dalle 7.30 alle 17.00. Venerdì 14 agosto la chiusura anticipata sarà alle 13.00 e, anche in questo caso, tutti i sabati del mese gli sportelli resteranno chiusi.

Il Call Center continuerà a garantire il servizio dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8.00 alle 18.00. Nella giornata di venerdì 14 agosto l’attività terminerà alle 14.00, mentre sabato 15 agosto il servizio sarà sospeso per la festività di Ferragosto.

L’Azienda sanitaria invita gli utenti a programmare per tempo l’accesso agli sportelli e ai servizi telefonici, tenendo conto delle variazioni previste durante il periodo estivo.

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