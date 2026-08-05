La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 2026/2027, con fischio d’inizio il 23 agosto 2026 e conclusione domenica 30 maggio 2027. Si ricomincia nel segno dell’Inter, reduce da una stagione trionfale chiusa con il 21° scudetto della sua storia e pronta a difendere il titolo. Sarà un’annata intensissima per la squadra del biscione, tra campionato, coppe europee e competizioni nazionali. Vediamo quali sono i primi pronostici e le attese dei tifosi, che non vedono l’ora di affollare gli stadi e sostenere le proprie squadre del cuore.



I primi pronostici sulla lotta scudetto

Con il quadro della stagione ormai chiaro, iniziano a delinearsi anche i primi pronostici sulla lotta scudetto e sulla corsa salvezza. Analizzando e mettendo a confronto nel dettaglio le prime quote Serie A, i campioni in carica dell’Inter guidati da Cristian Chivu vengono indicati come nettamente favoriti per la vittoria finale. A rafforzare le ambizioni del club c’è anche un mercato che ha già portato alcune novità importanti: tra gli innesti annunciati spicca quello del difensore inglese John Stones, svincolato dal Manchester City, oltre al rientro in rosa di Aleksandar Stanković. Marotta sta lavorando poi per regalare ai nerazzurri un altro colpo importante: Romero dal Tottenham.

Alle spalle della formazione nerazzurra, le principali antagoniste per lo scudetto sono il Napoli, che ha appena festeggiato 100 anni di storia, e la Juventus, con il nuovo dirigente Frederic Massara al fianco di Giovanni Carnevali. Qualcosa nelle quote dei grandi club potrebbe cambiare con gli ultimi colpi del mercato estivo, che potrebbero ridisegnare o definire meglio valori e ambizioni. Per la vittoria, resta più staccato il Milan, che per molti analisti dovrà colmare un ritardo tecnico e numerico. Ancora più indietro si collocano Roma e Atalanta, anche se la scorsa stagione hanno disputato un buon campionato, e, tra gli “outsider” più affascinanti per i bookmakers, c’è il sorprendente Como, che lo scorso anno ha deliziato con il suo posizionamento inaspettato. Sul fronte salvezza, l’attenzione si concentra sulle neopromosse e su alcune realtà reduci da stagioni complicate: Venezia, Frosinone e Monza, pur entusiaste per il ritorno in massima serie, vengono considerate tra le squadre chiamate a una corsa in salita per la permanenza, insieme a club che negli ultimi anni hanno navigato stabilmente nella parte bassa della classifica, come il Genoa e la Fiorentina.

Struttura del campionato e snodi chiave della stagione

Il calendario della Serie A, svelato ufficialmente il 5 giugno 2026 al Teatro Regio di Parma durante la terza edizione del Festival della Serie, conferma la struttura del campionato a venti squadre. Le tre neopromosse sono Venezia, Frosinone e Monza, che hanno preso il posto di Cremonese, Hellas Verona e Pisa, retrocesse nella scorsa stagione. Il calendario mantiene il criterio dell’asimmetria, giunto ormai alla sesta stagione consecutiva. Questo criterio prevede che la sequenza delle gare del girone d’andata sia diversa da quella del ritorno e tra le sfide contro la stessa avversaria è previsto un intervallo minimo di otto giornate, così da distribuire meglio big match, derby e incroci decisivi. La Lega ha inoltre definito alcuni snodi chiave della stagione: i due turni infrasettimanali saranno disputati il 28 ottobre (9ª giornata) e il 6 gennaio (18ª giornata), mentre le tre soste per le nazionali, adeguate al nuovo formato FIFA, cadranno tra fine settembre e inizio ottobre (doppio weekend), a metà novembre e a fine marzo. Il campionato si fermerà anche domenica 27 dicembre per la sosta natalizia, che consentirà alle squadre una breve pausa prima di riprendere con la volata finale da gennaio a maggio. Questo calendario fitto, che include anche il nuovo calendario della Coppa Italia, con il turno preliminare l’8 e il 9 agosto, prevede incastri studiati per evitare derby alla prima e all’ultima giornata e per garantire alternanza casa/trasferta alle grandi rivalità cittadine. Le neopromosse e le formazioni impegnate nelle coppe europee dovranno gestire al meglio energie e rotazioni, in un’annata che si preannuncia intensa e potenzialmente ricca di sorprese, tanto nella corsa al titolo quanto nella battaglia per non retrocedere. (nota stampa).