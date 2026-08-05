Manfredonia – Un presunto episodio di inquinamento ambientale è stato segnalato nella giornata di oggi a Siponto Lido dal Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Forestali Territoriali, intervenuto durante un servizio di pattuglia in viale degli Eucalipti, nei pressi della sorgente principale e dell’area confinante con Arcomania.

Secondo quanto riferito dall’associazione, all’interno di un canale chiuso, che non sfocia direttamente in mare, sarebbero stati riscontrati evidenti sversamenti di reflui di natura fognaria. I volontari descrivono un quadro caratterizzato da acqua torbida e schiumosa, accompagnata da un forte odore nauseabondo, reso ancora più intenso dalle elevate temperature di questi giorni.

CIVILIS sottolinea che la situazione rappresenterebbe un potenziale rischio sia per l’ecosistema sia per la salute pubblica, evidenziando come le condizioni dell’aria abbiano reso difficoltosa la permanenza nell’area.

L’associazione riferisce di aver documentato la situazione con fotografie e video e di aver predisposto una formale segnalazione indirizzata alla Prefettura di Foggia, all’ASL Foggia, al Comune di Manfredonia (Sindaco e Assessore all’Ambiente), ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Locale.

Nella nota viene inoltre chiesto l’avvio di accertamenti urgenti per verificare l’origine degli scarichi e individuare eventuali responsabilità, con riferimento alla normativa vigente in materia ambientale, in particolare al Decreto Legislativo 152/2006.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli enti competenti né conferme circa la natura degli sversamenti segnalati. Saranno gli accertamenti delle autorità preposte a stabilire l’origine del fenomeno e l’eventuale presenza di irregolarità.

La vicenda riaccende l’attenzione sulla tutela del litorale sipontino, soprattutto nel pieno della stagione estiva, quando la qualità delle acque e la salvaguardia dell’ambiente rappresentano temi di particolare rilevanza per cittadini, turisti e operatori del territorio.