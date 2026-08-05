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ASSALTO POSTAMAT Stornarella, assalto con esplosivo al Postamat: fallisce il colpo, nessun denaro rubato (FOTO VIDEO)

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile, mentre i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un'auto di grossa cilindrata.

Stornarella, assalto con esplosivo al Postamat: fallisce il colpo, nessun denaro rubato (FOTO VIDEO)

Stornarella, assalto con esplosivo al Postamat: fallisce il colpo, nessun denaro rubato (FOTO VIDEO)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Agosto 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Tentato assalto nella notte all’ufficio postale di Stornarella. Intorno alle 3, almeno quattro persone con il volto coperto hanno fatto esplodere lo sportello ATM, regolarmente in funzione 24 ore su 24, nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto nella cassaforte.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile, mentre i malviventi si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

L’area è stata messa in sicurezza dagli artificieri del Reparto Operativo di Bari. I rilievi sono stati eseguiti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Foggia.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare che la cassaforte del Postamat è rimasta integra e che non è stato sottratto alcun denaro. Sono in corso le acquisizioni delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare i responsabili.

FOTO VIDEO ENZO MAIZZI

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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