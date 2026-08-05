La Camera di Commercio di Foggia rafforza il proprio ruolo di propulsore dello sviluppo economico della Capitanata. Sono stati pubblicati i Bandi 2026, un pacchetto organico di interventi finanziari pensato per dotare il tessuto produttivo locale degli strumenti necessari ad affrontare le sfide della competitività, puntando con decisione su innovazione digitale, sostenibilità ambientale, internazionalizzazione e valorizzazione della filiera turistica.

I bandi prevedono tre linee d’intervento specifiche, progettate per rispondere alle diverse esigenze delle micro, piccole e medie imprese della provincia:

Bando Doppia Transizione – digitale ed ecologica – (Dotazione: € 194.717,38), dalle ore 10 del 15 settembre alle ore 16 del 15 ottobre 2026 (con fase di precompilazione già attiva);

(con fase di precompilazione già attiva); Bando Internazionalizzazione (Dotazione: € 164.760,86), dalle ore 14 del 17 settembre alle ore 16 del 17 ottobre 2026 (precompilazione dal 25 agosto 2026) ;

(precompilazione dal 25 agosto 2026) Bando Turismo (Dotazione: € 212.658,87), dalle ore 16 del 17 Settembre alle ore 16 del 17 ottobre 2026 (precompilazione dal 25 agosto 2026);

Una dotazione complessiva di oltre 570.000 euro per stimolare la competitività, la trasformazione green e l’apertura verso i mercati esteri.

Per evitare concentrazioni di risorse e garantire che i benefici finanziari raggiungano il maggior numero possibile di aziende del territorio sarà possibile presentare domanda per uno solo tra i bandi Doppia Transizione, Internazionalizzazione e Turismo. Le richieste di voucher devono essere trasmesse in modalità telematica, attraverso la piattaforma Restart. Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande.

Ciascun intervento prevede un contributo a fondo perduto (sotto forma di voucher) pari al 70% delle spese ammissibili, con un importo massimo concedibile fino a 8.000,00 euro per impresa a fronte di un investimento minimo previsto di 3.000,00 euro.

In linea con il nuovo Codice degli Incentivi sono previste le seguenti premialità cumulabili:

250,00 euro per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere;

250,00 euro per le imprese in possesso del rating di legalità;

250,00 euro per la qualifica di “Impresa Femminile”.

“In un panorama economico in costante evoluzione, – spiega il Presidente Giuseppe Di Carlo – i Bandi 2026 rappresentano una leva strategica per dotare le nostre imprese degli strumenti necessari per affrontare le sfide della sostenibilità, della digitalizzazione e dei mercati globali. Con uno stanziamento complessivo di oltre mezzo milione di euro, intendiamo offrire un impulso concreto ai settori chiave della Capitanata, premiando l’innovazione, la parità di genere e la legalità. Invitiamo le imprese del territorio a cogliere questa importante opportunità di crescita integrata.”

“Abbiamo strutturato un quadro regolamentare solido, snello e pienamente conforme alla nuova normativa nazionale sugli incentivi, – evidenzia il Segretario Generale dell’Ente, Lorella Palladino – garantendo alle imprese regole certe e procedure telematiche trasparenti. L’azione degli uffici camerali, sostenuta dall’Azienda Speciale Ce.S.An., è orientata ad assicurare efficienza e rapidità nei tempi di istruttoria e liquidazione.”

Tutti i dettagli relativi ai singoli bandi sono disponibili sul sito della Camera di Commercio di Foggia, all’indirizzo: https://www.fg.camcom.it/contributi-alle-imprese-2026