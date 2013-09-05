Manfredonia, Fantasmi in Comune, fondatore GHP: nostre ricerche serie e gratuite

Manfredonia – “TEMPO fa abbiamo inviato una richiesta di autorizzazione per il castello di Manfredonia, respinta con la motivazione di lavori di restauro in loco. In seguito il sindaco di Manfredonia ci ha invitati all’interno dell’ex convento dei domenicani, sede del Comune, per far luce su presunti, e ribadisco presunti, fenomeni paranormali all’interno del sito. Noi siamo una onlus, le nostre ricerche sono gratuite, ci auto finanziamo”. Intervista esclusiva di Stato con Mario Contino, Fondatore GHP Ghost Hunters Puglia, Scrittore, Studioso di Esoterismo, Misteri e Leggende, ieri sera a Manfredonia – con il gruppo (Rosalba Mezzina – Maurizio Chionno – Giosafatte Mezzina – Maria G. Girolamodibari – Milena Mezzina – Rossana Scaravilli) nell’ambito delle proprie attiività.

“Non siamo ghostbusters come quelli cinematografici, noi ricerchiamo con strumenti scientifici, la nostra è una ricerca seria, constatiamo i fatti e se non rileviamo nulla, e succede frequentemente, lo dichiariamo pubblicamente, senza alcuna riserva. Non affermiamo mai di aver rilevato un fantasma, uno spirito o come lo si voglia chiamare, se rileviamo qualcosa: un suono o una presunta voce, o un immagine fotografica dubbia, dichiariamo di aver trovato un anomalia. Lasciamo ad ognuno la libertà di definire tale anomalia in base al proprio metro, ciò perchè non esiste una scienza ufficiale nella nostra ricerca. Le opinioni scettiche è giustissimo che ci siano, lo scetticismo serve, altrimenti ogni ombra o riflesso si trasformerebbe in uno spettro, e non sarebbe accettabile”.

“Il mio gruppo è serio, ovvio, non posso esprimermi sull’operato di altri team simili, nè in positivo, nè in negativo. A Manfredonia si è conclusa un’interessante indagine, Rosalba Mezzina stà analizzando il materiale ottenuto e presto avremo maggiori info per, eventualmente, fare dichiarazioni in merito”.

IL 31 AGOSTO ACCORDO CON ARCADIA LECCE. Da ricordare che sabato 31 agosto 2013 è stato siglato un accordo di mutua cooperazione e collaborazione in ambito informativo, formativo e divulgativo, tra i Ghost Hunters Puglia e Arcadia Lecce (Ordo Equestris Templi Arcadia), due organi attivi in Puglia sia sul piano della ricerca teorica che pratico/operativa nell’ambito dell’eso/storia, della meta-tradizione, del mistero, del paranormale, degli studi esoterici, e di tutte quelle anomalie simbolico/esoteriche presenti in gran parte dei monumenti appartenenti al ricco patrimonio dei beni storico-architettonici del nostro Paese.

“Questo accordo vuole essere non solo un momento di incontro, proficua e attiva collaborazione metodologica e scientifica, fondato sul rigore e sulla serietà sia degli intenti che degli studi da portare avanti insieme, ma un vero e proprio cammino volto a far conoscere a un pubblico sempre più vasto realtà, storie, vicende, che hanno a volte dell’incredibile, a volte dell’inspiegabile, ma che vogliono far sentire la loro voce, e dunque non essere più confinati nell’intricata selva delle conoscenze esoteriche, ma emergere nella dimensione più fulgida di una conoscenza a disposizione di quanti si sentono curiosi di scoprire nuove dimensioni. Ed ecco allora che prende vita una nuova avventura che parte dalla Puglia, ma che presto farà parlare di sé a livello nazionale e internazionale”.

Per Manfredonia, il gruppo del fondatore Contino è arrivato ieri a Palazzo San Domenico, poco dopo le 19; il lavoro è stato svolto nei corridoi e nel chiostro di Palazzo San Domenico. Ora bisognerà attendere alcune settimane per esaminare gli elementi acquisiti.

