Manfredonia, Fantasmi in Comune, fondatore GHP: nostre ricerche serie e gratuite

Manfredonia – “TEMPO fa abbiamo inviato una richiesta di autorizzazione per il castello di Manfredonia, respinta con la motivazione di lavori di restauro in loco. In seguito il sindaco di Manfredonia ci ha invitati all’interno dell’ex convento dei domenicani, sede del Comune, per far luce su presunti, e ribadisco presunti, fenomeni paranormali all’interno del sito. Noi siamo una onlus, le nostre ricerche sono gratuite, ci auto finanziamo”. Intervista esclusiva di Stato con Mario Contino, Fondatore GHP Ghost Hunters Puglia, Scrittore, Studioso di Esoterismo, Misteri e Leggende, ieri sera a Manfredonia – con il gruppo (Rosalba Mezzina – Maurizio Chionno – Giosafatte Mezzina – Maria G. Girolamodibari – Milena Mezzina – Rossana Scaravilli) nell’ambito delle proprie attiività.
“Non siamo ghostbusters come quelli cinematografici, noi ricerchiamo con strumenti scientifici, la nostra è una ricerca seria, constatiamo i fatti e se non rileviamo nulla, e succede frequentemente, lo dichiariamo pubblicamente, senza alcuna riserva. Non affermiamo mai di aver rilevato un fantasma, uno spirito o come lo si voglia chiamare, se rileviamo qualcosa: un suono o una presunta voce, o un immagine fotografica dubbia, dichiariamo di aver trovato un anomalia. Lasciamo ad ognuno la libertà di definire tale anomalia in base al proprio metro, ciò perchè non esiste una scienza ufficiale nella nostra ricerca. Le opinioni scettiche è giustissimo che ci siano, lo scetticismo serve, altrimenti ogni ombra o riflesso si trasformerebbe in uno spettro, e non sarebbe accettabile”.
“Il mio gruppo è serio, ovvio, non posso esprimermi sull’operato di altri team simili, nè in positivo, nè in negativo. A Manfredonia si è conclusa un’interessante indagine, Rosalba Mezzina stà analizzando il materiale ottenuto e presto avremo maggiori info per, eventualmente, fare dichiarazioni in merito”.
IL 31 AGOSTO ACCORDO CON ARCADIA LECCE. Da ricordare che sabato 31 agosto 2013 è stato siglato un accordo di mutua cooperazione e collaborazione in ambito informativo, formativo e divulgativo, tra i Ghost Hunters Puglia e Arcadia Lecce (Ordo Equestris Templi Arcadia), due organi attivi in Puglia sia sul piano della ricerca teorica che pratico/operativa nell’ambito dell’eso/storia, della meta-tradizione, del mistero, del paranormale, degli studi esoterici, e di tutte quelle anomalie simbolico/esoteriche presenti in gran parte dei monumenti appartenenti al ricco patrimonio dei beni storico-architettonici del nostro Paese.
“Questo accordo vuole essere non solo un momento di incontro, proficua e attiva collaborazione metodologica e scientifica, fondato sul rigore e sulla serietà sia degli intenti che degli studi da portare avanti insieme, ma un vero e proprio cammino volto a far conoscere a un pubblico sempre più vasto realtà, storie, vicende, che hanno a volte dell’incredibile, a volte dell’inspiegabile, ma che vogliono far sentire la loro voce, e dunque non essere più confinati nell’intricata selva delle conoscenze esoteriche, ma emergere nella dimensione più fulgida di una conoscenza a disposizione di quanti si sentono curiosi di scoprire nuove dimensioni. Ed ecco allora che prende vita una nuova avventura che parte dalla Puglia, ma che presto farà parlare di sé a livello nazionale e internazionale”.
Per Manfredonia, il gruppo del fondatore Contino è arrivato ieri a Palazzo San Domenico, poco dopo le 19; il lavoro è stato svolto nei corridoi e nel chiostro di Palazzo San Domenico. Ora bisognerà attendere alcune settimane per esaminare gli elementi acquisiti.
Redazione Stato, g.defilippo@statoquotidiano.it
60 commenti su "Manfredonia, Fantasmi in Comune, fondatore GHP: nostre ricerche serie e gratuite"
http://www.youtube.com/watch?v=K3CHi_9sxj0
http://youtu.be/WjIDkm3WFPs
“Questi fantasmi! è una commedia scritta nel 1945, ed interpretata da Eduardo De Filippo il 7 gennaio 1946, al Teatro Eliseo di Roma, con la Compagnia «Il Teatro di Eduardo con Titina De Filippo».
Pasquale, invasato dalla gioia, contando i biglietti di banca e mostrandoli al professor Santanna – che naturalmente assisteva alla scena sul balcone di fronte – lo ringrazia per avergli suggerito lo stratagemma della finta partenza, e gli dice: «Mi ha lasciato una somma di denaro… però dice che ha sciolto la sua condanna… che non comparirà mai più… Come?… Sotto altre sembianze? È probabile. E speriamo…»
Pasquale crede, fa finta di credere o vuole crederci, nonostante tutto, in questi fantasmi?” (Fonte Wikipedia, altrimenti un lettore può ipotizzare il plagio, hahaha,ndr)
Red.Stato
Vi consiglio vivamente di andarvi a vedere la commedia di Eduardo ” I miei fantasmi”
Utilizzare degli strumenti seri non é sufficiente per rendere le ricerche altrettanto serie…
A Manfredonia ci sono menti raffinatissime…
Spero sia una trovata da guerilla marketing dell’Agenzia del Turismo.
Carissima Red. Stato,
Vi consiglio di citare le fonti quando copiate testi così lunghi…
Qualcuno potrebbe pensare che siano davvero parole vostre 😀
Per questa volta lo faccio io:
fonte: it.wikipedia.org/wiki/Questi_fantasmi!
Cordialmente
dott. Nya
Hanno ragione, “ricerche serie e gratuite”,
Sono i fantasmi di tutte le persone defunte che nei tempi hanno avuto delle promesse non mantenute dai signori del comune e ora sono tornati per la loro vendetta!!!!
Ma quanti scettici che ci sono a Manfredonia…i fantasmi esistono, se il sindaco ha chiamato i ghostbuster vuol dire che li avrà visti.
Invece di criticare sempre, siate propositivi, ed approfittate delle situazioni…io ad esempio ho appena aperto un attività…anzi, ne approfitto per farmi pubblicità.
Ahahaha, e chi ha detto che sono parole nostre? Ahahaha, non era un articolo ma una nota; hahahaha, Red.Stato in quanto firma; stia bene, continui a ricercare e tanta serenità; Red.Stato
gentile red, io mi riferivo a tutti gli utenti miscredenti, non a lei.
(No Magonello, avevamo risposta – poichè chiamati in causa – ad un altro lettore, a presto, grazie,ndr)
sì, ma chi li paga? ricordiamoci che Gratis è morto, tanto sempre noi pagheremo…a no forse li pagherà DE MEO???
Io ieri sera ho visto atterrare due UFO nel comune..Qualcuno può confermare l avvistamento??
Il porto turistico è pieno di barche fantasme che non si vedono
Vorrei sapere che fastidio vi da il monaco che di notte attinge l’acqua dal pozzo di San Domenico? Mica viene a tirarvi i piedi nel vostro letto!!
FANTASMI E FENOMENI PARANORMALI SUL COMUNE “PALAZZO SAN DOMENICO” CITTA’ DI MANFREDONIA. Il termine paranormale si applica a quei presunti fenomeni (detti anche anomali) che risultano contrari alle leggi della fisica e agli assunti scientifici e che, se misurati secondo il metodo scientifico, sono risultati inesistenti o, nel caso di fenomeno esistente, comunque spiegabili sulla base delle conoscenze attuali.
Secondo i parapsicologi, invece, esisterebbero fenomeni non spiegabili in base alle leggi scientifiche attuali e la maggioranza dei parapsicologi si aspetta che future ricerche spieghino queste anomalie anche se ritengono che non saranno spiegabili fino a che non verrà operata una rivoluzione nella scienza attuale. La definizione di fenomeno anomalo è data dagli stessi parapsicologi poiché si tratterebbe di fenomeni difficilmente spiegabili sulla base dei modelli scientifici attuali.
La scienza non riconosce l’esistenza del paranormale, i cui fenomeni sono, ad oggi, non provati. Le associazioni che conducono ricerche e operano controlli sui presunti fenomeni paranormali, come l’italiana CICAP, hanno analoga posizione rilevando come ad oggi nessun fenomeno paranormale è mai stato provato come esistente.
GIUSEPPE MARASCO -Presidente Nazionale CIVILIS – Confederazione Europea onlus
Gentili Signori, il comunicato l’ho passato io alla redazione.
Forse qualcuno non sa cosa significha il termine ONLUS, noi siamo NO-Profit, non chiediamo ne accettiamo nulla per le indagini, facciamo ciò che ci piace fare, SERIAMENTE, non attacchiamo nessuno ne giudichiamo chi non crede nella nostra ricerca.
Eppure ci state attaccando, ingiustamente e senza motivo.
Non abbiamo legami con l’amministrazione pubblica e non ci importa nulla della politica, quindi non strumentalizzate il nostro intervento per lamentele politiche che con noi nulla hanno a che fare.
Ok al sarcasmo, ok allo scetticismo ma qui si va giù pesanti con le offese gratuite ed INGIUSTIFICATE.
Grazie sig. Contino, buon lavoro di cuore a tutti voi, a disposizione; Red.Stato
“noi ricerchiamo con strumenti scientifici, la nostra è una ricerca seria (…)ciò perché non esiste una scienza ufficiale nella nostra ricerca.”
Se non esiste una “scienza ufficiale” non esistono nemmeno “strumenti scientifici”.
Sig antonio, per strumento scientifico si intende tecnologia avanzata in grado di dare prove concrete ed infalsificabili. Per scienza ufficiale si intende ricerca accademica, giustamente il metodo scientifico non è applicabile al nostro tipo di ricerca, non si potrebbe certo riprodurre uno spettro in laboratorio. Noi cerchiamo solo di trovare prove, o smentire voci. tutto qui.
Ai fantasmi dell’onestà, del lavoro, della legalità, del rispetto, chi ci pensa?! questi sono i veri spettri da affrontare altro che chiacchiere
Si d’accordo ma per gentilezza volete rendere pubblici i risultati della vs. azione? Esistono davvero gli spettri?
E se avete delle prove mostratele che c’è di male oppure al contrario fate una dichiarazione ufficiale, cosi nessuno si spaventa più.
X REDAZIONE, DOmanda a GHP: Potrei sapere gentilmente nella vostra esperienza da “ghostbusters” quanti fantasmi avete acchiappato fin’ora? AHahhahahah!!!! Mi fà morire stò fatto!!!! E poi dove li mettete in carcere? O in un barattolo di vetro? ——–
Sig Contino,
le do una buona notizia: è tutto normale. Non si preoccupi, a Manfredonia siamo sempre scettici sul lavoro degli altri perchè non abbiamo tanto da fare, specie in inverno (e per fortuna lei è arrivato da queste parti a fine stagione estiva). L’arroganza ce l’abbiamo nel sangue e abbiamo difficoltà a comprendere ciò che leggiamo perchè spesso siamo su un altro pianeta.
Se avessi avuto 10 cent per ogni dibattito abbandonato a causa di un idiota, sarei ricco.
Non le nascondo il mio scetticismo, ma le confido che sino a quando non date fastidio a nessuno e non chiedete pagamenti, lei e il suo team siete i benvenuti.
Buona giornata e buon lavoro.
P.s. Congratulazioni per aver portato avanti un progetto che le ata a cuore senza trarne alcun profitto. No-profit, sempre da queste parti, non è una parola conosciuta.
MODERAZIONE, grazie, forse non ha letto la nota del sig. Contino; grazie, intervenite ma MODERAZIONE, grazie, Red.Stato
Non ce l’ho col signor Contino ed il suo gruppo; per carità, ognuno è libero di far quel che vuole, se non lede la libertà degli altri.
Il problema è che il Sindaco di una città di 55.000 abitanti creda a queste cose.
Cercherò di rispondere a tutti:
Sono più i casi in cui non rileviamo nulla dei casi in cui registriamo qualcosa, e già questo dovrebbe dirla lunga sulla nostra serietà. Non catturiamo nulla, il nostro unico scopo è quello di smentire una leggenda, in caso non troviamo prove del fenomeno, o cercare di registrare lo stesso con la nostra strumentazione ed offrire poi una prova infalsificabile dello stesso. Con i Ghostbusters cinematografici non centriamo nulla, noi non siamo esorcisti o altro, cerchiamo solo prove e studiamo i fenomeni.
Il materiale ottenuto ieri verrà analizzato nei prossimi 15 giorni, questo perchè al di là della ricerca, che è una passione, ognuno di noi ha il suo vero lavoro, quello che ci permette di vivere onestamente. Appena avremo analizzato il tutto vi informeremo, e, se nel caso, smentiremo le voci che circolano
Egregio Sig. Contini, avete la possibilità di intervenire di nuovo a Manfredonia per catturare i fantasmi delle istituzioni? In breve sembrano morte visto che tutti fanno i —- loro probabilmente solo voi sareste capace almeno di individuare i loro fantasmi.
Grazie
Sapete quanti fantasmi conosco io che lavorano in comune
x La redazione.Si può sapere il costo sostenuto da queste persone,Grazie
Come detto, almeno 8/10 volte dagli stessi referenti, il gruppo interessato non ha percepito soldi per le proprie attività; Red.Stato
Chissà se il fantasma riesce a deviare il suo percorso…arrivare nelle stanze..consultare i conti e farci sapere ” A QUANTO AMMONTA IL DEBITO PUBBLICO DEL COMUNE DI MANFREDONIA…
Gentile Contino, sono assolutamente d’accordo con lei quando afferma: “il metodo scientifico non è applicabile al nostro tipo di ricerca, non si potrebbe certo riprodurre uno spettro in laboratorio”. Ma se il metodo scientifico non è applicabile alla vostra ricerca, perché nell’articolo afferma: “noi ricerchiamo con strumenti scientifici”? Quali sarebbero questi strumenti scientifici?
caro sindaco e amministratori quelli che voi chiamate fantasmi sono le vostre “coscienze”, pertanto fatevi un approfondito esame!
il problema in quel palazzo sono i vivi e non certo i fantasmi..
E se fosse una ricerca delle cimici?
L’unico fantasma in quel palazzo, è il Sindaco (d.critica,d.alla satira, metafore,ndr)
Per dovere di cronaca, si precisa che l’associazione GHP – Ghost Hunter Puglia, successivamente divenuta AIRM – Associazione Italiana Ricercatori del Mistero, della quale sono stato fondatore, ha cessato ogni attività nel 2017. Da allora, i miei studi e le mie ricerche sono pubblicati sul mio sito web (www.mariocontino.it) e all’interno delle mie pubblicazioni librarie.