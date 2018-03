Summer School giovani centrodestra, Riontino: Zapponeta presente

Di:

Foggia – OLTRE la ventina i giovani provenienti da tutta la provincia diche si recheranno aquesto fine settimana per partecipare ala Summer School dei giovani di centrodestra organizzata dai giovani del PDL, che si svolgerà dal 6 all’ 8 settembre presso Cala Corvino.

“Un appuntamento importante atteso in tutta Italia” dichiara l’organizzatore del gruppo Orazio Buonamico “dove i giovani avranno modo di relazionare tra loro e conoscere soprattutto altre giovani realtà della nostra Italia. Saranno tre giorni all’insegna del dialogo e del confronto con i Leader Nazionali del PDL e con le numerose personalità politiche che rappresentano i diversi contesti Regionali, Provinciali e Comunali, per apprendere al meglio alcune nozioni sulle pratiche della buona politica amministrativa, in realtà ormai sempre più complessa, come mostra lo scenario Nazionale. Molte volte noi giovani lamentiamo la carenza di iniziative volte alla nostra formazione, in questo caso grazie alla partecipazione di esponenti della politica Nazionale come i Ministri Lupi, Quagliarello e Lorenzin, i senatori Gasparri, Matteoli e Schifani e gli onorevoli Silvestris e Fitto, siamo riusciti a sviluppare una crescita politico-culturale”

Alla Summer School parteciperanno oltre che i consiglieri comunali Orazio Buonamico di Casalvecchio di Puglia e Mario Miale di San Severo, Emilio Croce membro del Direttivo della Giovane Italia, Francesco Ciccone, Domenico Di Vito, Vincenzo Riontino rispettivamente coordinatori comunali della Giovane Italia di Stornarella, Ortanova, Zapponeta, e giovani provenienti da diversi comuni quali Foggia, San Severo, Lucera, Torremaggiore,Monte Sant’Angelo, Castelluccio Valmaggiore e tanti altri.

“La Summer School organizzata a Monopoli dal 6 all’8 settembre – dichiara l’esponente della Giovane Italia, Vincenzo Riontino – è un evento importante sotto il profilo della formazione politica rivolta alle nuove generazioni. Quella stessa formazione che forse durante questi anni è andata scemando, e che, invece, è essenziale per far riavvicinare i giovani alla politica. Quasi la metà dei giovani che provengono dalla provincia di Foggia per partecipare alla Summer School sono di Zapponeta e non posso che essere contento di questo risultato, che dimostra come il gruppo di cui mi pregio di essere rappresentante sia interessato e partecipe ogni qualvolta si presentino queste tipologie di eventi. Ben vengano, dunque, questi momenti di incontro e riflessione con personalità di rilievo della politica nazionale e non solo, che rappresentano per i giovani partecipanti un accrescimento culturale e politico, e per i politici che vi partecipano un momento di comprensione e consapevolezza dei problemi che affliggono il Paese e le nuove generazioni. Questi eventi sono un’ opportunità, dunque, per entrambi, a cui vale veramente la pena dare la propria adesione, e che andrebbero organizzati più spesso”.

“L’impegno naturalmente non si ridurrà solo alla Summer School. In questi giorni ho preso contatto con le diverse realtà comunali e con le segreterie di partito del Giovanile e del PDL, al fine di poter creare un folto gruppo su scala provinciale che partecipi attivamente alla vita politica comunitaria al fine di essere protagonisti del rilancio del centro destra di Capitanata” conclude l’organizzatore del gruppo Orazio Buonamico.

