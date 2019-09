Altera tachigrafo per continuare a guidare: denunciato nel Foggiano

Di:

Foggia. Circolava alla guida di un Autoarticolato con, a bordo, il tachigrafo digitale alterato: sanzionato e denunciato Palombarese (CH) all’Autorità Giudiziaria. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri 03 settembre c.a. alle ore 16:00 circa al km. 578 nord dell’A/14, ambito Comune di Orta Nova (FG).

Nel merito, una pattuglia della Sottosezione Polizia Autostradale di Foggia durante l’espletamento del Servizio d’Istituto, volto alla prevenzione e repressione dei reati in genere nell’ambito della Vigilanza Stradale in autostrada, procedeva al controllo di un complesso veicolare (cd. autoarticolato), costituito da trattore stradale e semirimorchio (quest’ultimo trasportante una cisterna) per le verifiche di Polizia Stradale.

Dall’esame documentale e, più segnatamente, dal risultato della stampa ottenuta dal tachigrafo digitale, emergeva che il conducente “circolava alla guida del veicolo industriale, nonostante risultasse in pausa”.

Per l’incongruenza riscontrata, gli operatori individuavano un cablaggio elettronico, composto da un dispositivo-centralina con interruttore on/off, costruito artigianalmente, posizionato in un vano sottostante l’autoradio. Tale cablaggio, quindi, aveva la funzione di falsificare le registrazioni in merito all’attività lavorativa del conducente, oltre ad alterare i sistemi di sicurezza del veicolo, come il limitatore di velocità ed, in parte, la frenata-sistema ABS. Per tutto quanto accertato e riscontrato procedevano, quindi, a comminare le sanzioni al Codice della Strada, sia al trasgressore-conducente che al titolare della Ditta, quale persona giuridica-proprietario dell’autoarticolato, per un importo complessivo di Euro 2569,00, decurtazione di dieci punti dalla Patente di Guida del conducente che, in applicazione della sanzione accessoria dei contesti amministrativi elevati, è stata ritirata e trasmessa all’Autorità Amministrativa competente per il susseguente provvedimento di sospensione.

Il conducente, inoltre, è stato denunciato, in stato di libertà, alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 432 e 437 del C.P. “per aver posto pericolo alla sicurezza dei trasporti” e “per aver installato un sistema di cablaggio elettronico sul tachigrafo digitale senza adottare le dovute cautele contro gli infortuni sul lavoro”, con conseguente sequestro penale del cablaggio elettronico, illecitamente utilizzato per alterare il funzionamento regolare del tachigrafo digitale (cd. scatola nera del veicolo commerciale).

Con tale attività si è evitato che un autoarticolato, cd. ‘mezzo pesante’, con le caratteristiche tecniche non conformi ai criteri di sicurezza originari, potesse arrecare pericolo alla circolazione stradale in ambito autostradale.