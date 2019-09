Governo, Coldiretti: “Buon lavoro a Ministro Agricoltura Bellanova”

Di:

“Avere il Ministro delle Politiche Agricole espressione della Puglia è una opportunità che la nostra regione non può lasciarsi sfuggire per ricostruire la filiera olivicola salentina, con i decreti attuativi per l’emergenza Xylella, il sostegno ai frantoi e il via libero definitivo ai reimpianti e per la necessaria semplificazione del mercato del lavoro”. E’ il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia a porgere i migliori auguri di buon lavoro al neoministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova e all’intero esecutivo.

Per Coldiretti è necessario investire in Puglia sul futuro competitivo delle imprese agricole, tenendo conto dello scenario europeo, dando una forte spinta alle esportazioni, attraverso il superamento del gap della logistica, del peso della burocrazia, di costi di produzione decisamente più alti, con l’aggravante dell’assillo della criminalità nelle campagne.”

Comunicato Stampa