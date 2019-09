Conservatorio Giordano, esibizione orchestra giovanile

Di:

Racconti e sinfonie di Ravel e Beethoven saranno protagonisti del prossimoconcerto del Conservatorio “Umberto Giordano”, in programma sabato 7 settembrepresso l’auditorium della sede di Foggia, a conclusione del Campus Rodi, quest’anno alla sua seconda edizione. L’iniziativa nasce proprio dalla volontà di far studiare gli allievi delle sedi di Rodi Garganico e Foggia a stretto contatto fra loro, affrontando le prove a sezione e le prove d’orchestra, nella prospettiva di una crescita artistica e di vera formazione orchestrale.

Da questo obiettivo, nasce il progetto di formazione del Campus Rodi, destinato alle orchestre giovanili congiunte delle due sedi, che si esibiranno sabato a Foggia e domenica a Rodi, e che saranno dirette dai docenti di Esercitazioni orchestrali delle due sedi: il M° Rocco Cianciotta ed il M° Paolo Carbone. Oltre alla parte formativa, guidata dai docenti tutor Antonio Pellegrino, Francesco Mastromatteo e Giovanni Ieie, il Campus Rodi ha ospitato una mini rassegna musicale, con otto concerti nella settimana dall’1 all’8 settembre.

L’Orchestra giovanile del Conservatorio eseguiràMa mère l’oyee Cinque pezzi infantili ispirati ai racconti di Perrault, Madame d’Aulnoy e Madame Leprince de Beaumontdi Maurice Ravele laSinfonia n. 1 in do maggiore op. 21di Beethoven.

Paolo J. Carbone, vincitore del premio Monte dei Paschi di Siena come miglior giovane direttore d’orchestra (2012), è diplomato in Clarinetto, Composizione, Musica corale e Direzione di coro, Strumentazione per banda e in Direzione d’orchestra. Gli sono stati conferiti tre Diplomi di merito e il Diploma d’onore in Direzione d’orchestra all’Accademia Chigiana ed è laureato in Lettere moderne. Ha diretto concerti sinfonici con l’ORT di Firenze, la Sinfonica di Sanremo, la CCPA Symphony di Chicago, la Filarmonica di Montecarlo e altre e produzioni operistiche a Trieste, Udine, Cagliari, Tirana etc.

Rocco Cianciottaha compiuto gli studi di Violino, Corno, Composizione, Strumentazione per banda, Musica corale e Direzione di coro e si è diplomato in Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di Bari. Ha seguito i corsi in direzione d’orchestra con Hans Zender (Mozarteum – Salisburgo) e Yuri Ahronovitch (Accademia Chigiana – Siena). Ha diretto importanti orchestre in Italia e all’estero. Attivo come compositore, ha scritto diversi brani sinfonici e orchestrazioni. Recentemente ha inciso alcuni liedsu testi di Gabriele D’Annunzio.

Ingresso libero dalle 20.30. Inizio concerto alle ore 21.

Samantha Berardino