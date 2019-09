“Il Foggia in esclusiva su elevensports.it”

Di:

Da domenica 8 settembre tutte le partite dei satanelli sulla piattaforma OTT elevensports.it

Oltre 1.200 partite di Serie C non erano abbastanza per Eleven Sports. La piattaforma OTT estende la propria offerta legata al calcio e si aggiudica in esclusiva i diritti per la trasmissione di tutte le partite del Foggia, protagonista del girone H di Serie D.

Eleven Sports conferma così la volontà di espandere i pronti orizzonti e, dopo aver raccontato grandi storie di calcio con l’inizio delle cavalcate di Parma, Lecce, Benevento e Spal verso la Serie A, sposa un’altra piazza storica del calcio italiano che punta a tornare subito tra i professionisti. Eleven Sports trasmetterà quindi il Calcio Foggia nel suo primo impegno casalingo contro l’Agropoli in programma domenica 8 settembre alle ore 15:00. I Satanelli allo Stadio Pino Zaccaria dovranno riscattare l’esordio amaro in campionato contro il Fasano.

Un’occasione imperdibile per i tifosi rossoneri che potranno vivere le emozioni della propria squadra del cuore con un’esperienza di visione moderna e innovativa in streaming da sito (www.elevensports.it/live), da app su dispositivi iOS e Android e da Smart Tv, con una produzione dedicata e di alto livello.

Per scoprire se il Foggia riuscirà a staccare il pass per la Serie C, sarà possibile seguire tutte le partite in abbinamento con il pacchetto base Eleven, che comprende tutte le gare del campionato di Serie C e quelle della Superlega di volley, ad un prezzo in promo in formula annuale di soli 54,99€ o con un abbonamento mensile di 5,99€.

“Con grande orgoglio posso annunciare il ritorno del Foggia sulla nostra piattaforma– ha commentato Mattia Baldassarre, Managing Director di Eleven Sports, “Dopo aver raccontato la promozione in Serie B abbiamo deciso di scommettere in questo nuovo inizio della società rossonera. Punteremo su una produzione di grande qualità per accontentare anche i tifosi più esigenti che già da questa domenica riconosceranno Eleven come la casa per vivere una passione importante come il calcio.”

A proposito di Eleven Sports:

Fondata nel 2015, Eleven Sports è un provider internazionale dedicato alla trasmissione e distribuzione di eventi sportivi, nazionali e internazionali, e al lifestyle entertainment. Ogni anno trasmette circa 30.000 ore di eventi live per oltre 17 milioni di utenti tra Belgio, Italia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Taiwan e Stati Uniti.

L’approccio della piattaforma Eleven assicura ai fan una user experience completa, anche attraverso i social media. La piattaforma OTT di Eleven è il fulcro della sua strategia a lungo termine, in quanto garantisce agli appassionati un’esperienza di visione flessibile su tutti i dispositivi digitali. Eleven offre una copertura in diretta dello sport nelle varie lingue locali, integrandola con notizie direttamente dagli stadi o in studio, contenuti digitali e programmazione locale. I servizi di Eleven sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, multiscreen, full HD o 4K, prodotti localmente secondo i più alti standard di produzione internazionali.

Sito Web: www.elevensports.it

Per maggiori info: ufficiostampa@elevensports.com