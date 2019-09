Mostra Personale Michela Cassa a Mattinata

Di:

A Mattinata, “La Rotonda”, storico ristorante sul mare, ha promosso e organizzato una serie di mostre dove sono protagonisti donne e uomini della scena artistica regionale, nazionale ed internazionale.

„L’iniziativa vuole, attraverso queste serate d’arte visive unite a quell’arte gastronomica di cui gli chef di Mattinata e del Gargano vantano a ragione bravura ed esperienza, creare le condizioni per una maggiore diffusione e conoscenza di artisti dell’arte contemporanea.“

Gli artisti partecipanti agli eventi ARTEMARE sono stati: Giuseppe Santamaria, Pasquale Pepe, Nabi Niasse, Assane Mar, Hermann, Gilda Ariostino, Rutigliano, Antonio Gasparelli, Fidelia Clemente, Michele De Filippo, Claudia Bisceglia, Laura Guarneri, Michele Prencipe e per finire la Mostra dal titolo “Non… scordare” di Michela Cassa fino al giorno 8 settembre 2019. Artista già impegnata contemporaneamente in altre Mostre Collettive sul Sub appennino Dauno con l’Associazione Daunia & Sannio e a Manfredonia con la X Mostra Collettiva Nazionale di Pittura Contemporanea con l’Associazione di Promozione Sociale Diomedes.

Gli eventi artistici finiranno con una Collettiva “Immagini e luoghi del Gargano” proposta dallo stesso organizzatore degli eventi Paolo Bitonti dal 10 al 22 settembre.

Per saperne di più http://www.arterestaurant.it/