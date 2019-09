Proroga per progetto antimafia sociale a San Severo

Di:

Il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti, il Dirigente Area II ing. Francesco Rizzitelli, informano che è stato pubblicato l’AVVISO PUBBLICO per l’aggiornamento della graduatoria dei beneficiari da inserire nel Progetto di antimafia sociale: “MADE IN SAN SEVERO: LA RICETTA DELLA LEGALITÀ” – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

L’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Made in San Severo: la ricetta della legalità” costituita in data 07/12/2018 e composta dal Comune di San Severo (ente capofila), Cooperativa sociale Agape, Cooperativa sociale Fortore Habitat, Smile Puglia Ente di Formazione, Consorzio Mestieri (enti partner) – ente amministratore del progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità” invita i cittadini interessati a presentare le domande di partecipazione alle attività del progetto entro giovedì 19 settembre 2019.

Il tema del progetto è “l’Arte ed il Cibo come bene comune”, che sarà il centro di un processo di coinvolgimento dei cittadini e dell’intera comunità mediante la produzione culinaria ed artistica.

Il percorso è organizzato in aree tematiche suddivise nei seguenti cantieri:

1) Cantiere CIBO E COMUNITA’

2) Cantiere VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO

3) Cantiere MULTIMEDIA E PRODUZIONI DIGITALI

Contenuti formativi Durata

Conservazione e stoccaggio delle materie prime 80 ore

Trattamento delle materie prime e dei semilavorati 80 ore

Preparazione di piatti 80 ore

Tra le varie attività da svolgere all’interno dei laboratori è previsto un corso di formazione con rilascio di crediti formativi e attestato di frequenza. La partecipazione al progetto è gratuita.

Gli aspiranti partecipanti devono produrre domanda di partecipazione compilata correttamente e corredata di copia del documento d’identità, indirizzata al COMUNE DI SAN SEVERO, ente capofila dell’ A.T.S. che realizza il progetto, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severo – P.za Municipio n. 1; a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, con la dicitura “Candidatura Cantieri Antimafia Sociale NOME e COGNOME”.

Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda rivolgersi allo sportello front-office dell’ufficio dei Servizi Sociali, sito in viale Padre Matteo da Agnone snc, tel. 0882.339442/450/432.

SAN SEVERO, 5 settembre 2019