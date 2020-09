A tu per tu con il Manfredonia Calcio 1932 – Mario D’Angelo

Manfredonia, 05 settembre 2020. Uno dei nuovi acquisti per rinforzare non solo il reparto difensivo del Manfredonia Calcio, ma anche il parco under della rosa sipontina, dovendo la società schierarne obbligatoriamente in campi 3 elementi, di cui, due 2011 ed un 2002, è il difensore laterale mancino, classe 2001, Mario D’Angelo.

Cresciuto nel vivaio del Foggia, D’Angelo nonostante la sua giovane età può vantare già un’esperienza biennale nel campionato di Eccellenza, rispettivamente, con le maglie del San Severo e del Termoli. Arriva, la chiamata per lui, ed inizia questa nuova esperienza in riva al Golfo di Manfredonia. Le parole del neo acquisto D’Angelo: “Sono felicissimo di approdare in una piazza che non ha bisogno di presentazioni come quella di Manfredonia. Arrivo con entusiasmo e con l’orgoglio di indossare questa gloriosa casacca. Ora aspetto solo di scendere in campo per poter essere utile alla squadra. Forza Manfredonia“.