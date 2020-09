Antonio Robustella e le sue opere mirabilmente artistiche (foto)

Manfredonia, 05 settembre 2020. Rappresentare/rappresentarsi, figurare/figurarsi, immaginare/immaginarsi tutto un universo, e renderlo palese, per quanto ci è concesso, in immaginario e fantasia, per intuizioni folgoranti, e tutto l’altro che si esplora, naviganti di geografie dell’esistenza, sin dai tempi più remoti, obiettivo diventò e si disegnò, in ellisse gnoesologica, il desiderio di penetrare e spingersi nel cieco tunnel della conoscenza.

E’ ciò, partendo dai graffiti, e nelle arti figurative in genere, si compagina a simboleggiare realtà confusamente recondite. E in questo si struttura l’insigne artista sipontino, Antonio Robustella, attraverso e per la sapiente manipolazione e lavorazione, e nel plasmare magistralmente l’argilla, in opere mirabilmente artistiche, uniche e nello stile originale, e nella splendida modellazione delle parti e nell’armonioso colorismo, che imprime con dovizia artistica di particolari e pennellaggi altamente creativi, dove la fantasia, del Robustella, sbrigliata per di qua e per di là, e per dovunque, in stato demiurgico, compone e scompone e ricrea e plasma, a suo piacimento “vagabondo”, forme e immagini, e modelli in tutto innovativi e fortemente originali nel loro prodigioso “venire alla luce”, in inventiva straordinariamente “bighellona”, in quell’andare “a zonzo” del colore, a incredibile variometro variopinto, per armonie di fogge e cromie, ricercate e reperite finemente in straniamento “stravaccato”.

Il Robustella, nel profondo e schivo silenzio, da una vita eccellente plasmatore di notevolissime creazioni artistiche in ceramiche, sin da ragazzo incline alle arti della pittura, e poi, per strale, a trascinamento sibillante, è pervenuto a quelle della modellistica delle terrecotte, “visitate” e “rivisitate” per altre ottiche artistiche, votate al modernismo grottesco, in geografie inesplorate delle ceramiche, per opere splendidamente innovative.

Anche quando il suo estro navigante scioglie vele nella suggestiva, antica, iconica tradizione, la sua ricerca è tenuta in un bilico di armonie combacianti nel “tunc” e nel “modo”, nel passato e nel presente , in una dinamicamente proiezione metamorfica. Mutevolezza trasformistica in estrosità bizzarramente geniale per forme e figure di crete e argille, plasmate artisticamente con mani e dita, e appositi strumenti, aventi tal che auriga il fuoco plastificatore della creazione artistica, che lascia il Robustella nello stato apparente di un “blaise’ “, illusoriamente indifferente e disinteressato verso le sue personalissime arti plastiche, tenute invece in esistenziale considerazione, come moto gnoseologico di silenziosa penetrazione nel gran mistero dell’universo, visionato e contemplato nelle sue modellistiche inusuali, sorprendentemente cangianti per repentine e altamente intuitive ricerche, rese pure talvolta “sofistiche” a interrogativi primordiali inespressi, o palesati per enigmi, che l’artista delle argille, crete e terrecotte, Antonio Robustella, trasferisce in una nuova, originale dimensione di presunta/presumibile visibilità, quale spargitore di suggestioni e ipotesi costitutive di “altro” diverso reale, oltre le sue usuali ed acclarate apparenze, scandagliate e perlustrate in supposti e ignoti abissi.

Plasmatura e coloristica, in espugnazione dei fortilizi dell’inconoscibile nascosto, che percorrono altri sentieri del modernismo in conurbazione connaturale, a investigazione empirica, in una logica pittorica di nuove ed originali armonie, maturate dal Robustella studente, in assoluta convergenza decorativa alla Scuola d’Arte di Foggia prima, e poi all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e risfavillate poi in scompaginamento creativo, alla luce di sue personalissime intuizioni “plasmatrici e coloristiche” di lungimirante inventiva esploratoria, in una classicità di dinamica sperimentazione, sbrigliata di canoni già percorsi, a pervenire ad altri nella mutevolezza della sua indagine interpretativa delle argille, a cui dare forme e colori affascinanti. E ci vedi il Robustella, grande artista, persona schiva di notorietà e discussioni di salotto, nel silenzio e nell’ombra del suo laboratorio, con annesso negozio, al Corso Manfredi, “arzigolare”, di mani e di strumenti, crete per fuoco di estro e fantasia, conferire alle sue opere “bizzarrie” altamente artistiche. La sua bottega, allestita in uno storico fabbricato di antichi e noti cocchieri della famiglia Marasco, con floreo androne suggestivamente poetico, in fondo ad una profonda stalla, di cui ne sono segni evidenti la lunga mangiatoia, greppia fornita ancora di anelli, a cui tenere legati cavalli e giumenti, nel corso di secoli per viaggi e trasporti in carretti e carrozze di varia foggia. La sua bottega negozio è una sfolgorante, intrigante, misteriosa galleria di opere e immagini nella modellazione e nella coloristica da incanto. E le maschere carnevalesche, nelle diverse misure e nel vario tratteggio, sbalzano deridenti nel volto giocondo, nel burlesco sorriso, o nello sguardo scherzevolmente demoniaco.

Sguardi e volti, in splendide sembianze controverse, magistralmente plasmate, a miriadi di sfaccettature, sventaglianti il buffo ridicolo, l’istrionesco grottesco, il gaudente “panciapiena”, il beffardo sfotticchiante, il demoniaco tentatore e quant’altro, in un incanto fissato in quel vago colorismo, oscillante per armonie originalmente molto sorprendenti e sicuramente ammalianti per classiche, assai belle produzioni, volteggianti nello sperimentalismo molto personale, in ottiche e diritture modernizzanti. Il tutto per un grottesco misterico e profondamente sfingeo, in un classicismo tanto seducente quanto girondolante nell’inappagato conato interpretativo, nel gran carosello festoso di tavolozze rivolte al continuo empirismo, mai acquietato, e mai in planitudine, ma ricca di gingillerie e particolari mirabilmente combinati, per sguardi sfottenti e gingillanti nella calibratissima coloristica del festoso interrogativo della burla e dell’invito al “carpe Diem” oraziano o al “vive hodie” ovidiano (“all’afferra l’attimo” o al “vivi l’oggi”).

E così lo sconvolgimento dei ruoli sociali dei Saturnali, ripresi dal nostro Carnevale, si evidenzia e si staglia luminoso nella sapiente modellazione, suffragata, ad arte, da una coloristica tanto festosa quanto ambiguamente esistenziale. E ci afferri, guardandole e contemplandole, “il del domani non c’è certezza” dei Canti carnascialeschi del Lorenzo il Magnifico, di quella Firenze godereccia, ma poi traslato nel nostro bel Carnevale sipontino, a mezzo di innumerevoli maschere trasognanti, colte e rivisitate dal Maestro Antonio Robustella, e rioperate nel magico, suo personale immaginario nella maschera beona, bisbocciona e crapulona del buffo cafone terrazzano, “Ze Peppe”, e nelle figurazioni di altre sortite suggestivamente, in belle e perfette forme, dal suo prolifico senso creativo, riprofondato nella tradizione, ma riaffiorato in una veste, modernamente metamorfica. E che dire della magnificenza della splendida collezione di piatti in immagini e figure mirabilmente cavati dal bel classico mondo, rappresentativa di variopinte famiglie ittiche del Golfo di Manfredonia. E ci vedi nelle azzurrità dei concavi fondali, e fino ai labbri dei piatti, pesci colti nel loro lucido guizzare, o nel loro sornione svirgolante nuotare, e stelle e cavallucci marini nell’incanto del loro festoso rotolarsi.

E ci potresti, fra il “pare” e il “non pare” nell’azzurro turchese, quasi per incantesimo, essere indotto al miraggio, ma poi in disegnatura delle antiche terrecotte della Magna Grecia, in mirabilio poetico, ci immagini l’artista, Antonio Robustella voler figurare e figurarsi l’universo ittico, in armoniose pitture, su argille, ceramiche e terrecotte, meravigliosamente plasmate, in miriadi coloristiche, per fini piacevolezze estetizzanti. E scorfani, nel loro marrone aculeati, e polpi scivolanti in allungo di tentacoli e ventose predatori, e triglie, nel loro rosacipria, signorinelle del mare occhieggianti, e seppie dal dorso striato, occhi mimetici e lunghi, sottili tentacoli predoni, e tante altre specialità del bel golfo sipontino, in una coloristica fantasmagorica di antico inventario, trasferito, per gusto di estro e fantasia, nell’universo dell’Arte, percorsa dal Nostro in piacevolezze contemplative. Ma poi anche altri e altri piatti, infiorati a diverse varietà floreali, e ci fiorisce Primavera in molte sue coloriture sfolgoranti, sconfinanti nell’oggettistica sempre, anzi, a finalità artistica.

E, anche, in splendidezza da incanto, riaffiora anche, per profondo sentire, a cernita d’arte, tutto un mondo, un universo affascinante, quello del territorio sipontino, riaperto alla riscoperta e alla salvaguardia in un approccio a trasfigurazione di realismo poetico, rincorrente la bellezza primigenia, ancestrale senza commistione alcuna che non sia altro che osservazione dello stupore estetico, in primitiva riproposizione.

Un tuffo immaginoso nella splendida coloristica dell’infanzia per traslazione trasognata a tessiture maliarde. E Natura bella, così, risplende nelle sue ammirevoli, stupende opere, esposte in incantata galleria caleidoscopica dalle tantissime composizioni, che attingono da immagini del reale, trasfigurato e riprodotto per segmentazioni creative, in grandiose plasmature a coloristiche labirintiche, nel filo di belle, rifulgenti armonie, in una genesi di arte pura, per astrazioni platoniche dall’iperuranio del colore.

A cura del prof. Lorenzo Prencipe, Manfredonia 05 settembre 2020.

Fotoreportage Matteo Losciale