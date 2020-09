AQP a StatoQuotidiano “Perdite a Manfredonia, solo 1 di nostra competenza”

Riceviamo e pubblichiamo (redazione StatoQuotidiano)

“Gentilissimi,

In riferimento alle due perdite segnalate, ci preme chiarire che una delle due riguarda un’opera che non ricade nelle responsabilità gestionali di Acquedotto Pugliese.

L’altra è ben nota ai nostri tecnici. È stata individuata, infatti, proprio grazie al meticoloso lavoro di monitoraggio che viene effettuato lungo tutta la rete. Si tratta di una condotta di grandi dimensioni (oltre 240 litri al secondo) in cui l’acqua viaggia ad alta pressione e che alimenta oltre ai comuni di Monte Sant’angelo e di San Giovanni Rotondo, la litoranea sud del Gargano. Per responsabilità l’intervento è stato programmato al termine del periodo estivo, quindi nella seconda metà di settembre, per evitare disagi alla popolazione in un periodo delicato, quello estivo, caratterizzato da un’alta affluenza turistica“.

Vito Palumbo –

Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne

Acquedotto Pugliese SpA