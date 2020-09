Campo su fb “All’apice della sua paranoia Nerone decise di appiccare il fuoco a Roma”

Manfredonia, 05 settembre 2020. “All’apice della sua paranoia Nerone decise di appiccare il fuoco a Roma, così immaginando che da quelle ceneri potesse rinascere una nuova e grande città. In realtà era mosso dall’intento prevalente di accusare del fatto i Cristiani rei di mettere in discussione la religione di stato e dunque la stessa autorità imperiale.

Come e’ noto il tempo diede ragione ai fedeli di Cristo e torto all’imperatore canterino.

Il tempo, appunto. I Romani dell’epoca ci rimasero molte male e dovettero sobbarcarsi l’onere di ricostruire la città, compresa una nuova villa per il “princeps”, la cosiddetta Domus Aurea. Da quel fatto, e per gli anni a venire, i politici con la cetra inquietano i governati“.

E’ quanto ha scritto sulla sua pagina facebook, con post pubblico a tutti, il consigliere regionale del Pd, Avv. Paolo Campo. Il post del candidato consigliere del Pd segue – a livello temporale – una nota stampa diffusa ieri dall’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, che aveva configurato come “chiacchiere elettorali” le notizie diffuse da Campo sulla riapertura del mercato ittico, e l’assegnazione del servizio a una cooperativa locale.

FOCUS NOTE STAMPA CAMPO – RICCARDI