(corrieretorino) A no­vem­bre dell’an­no scor­so, Do­me­ni­co, che di co­gno­me fa Gat­ta, si è ri­sve­glia­to a Torino do­po che un me­se e mez­zo pri­ma si era ad­dor­men­ta­to dall’al­tra par­te d’ita­lia, al Po­li­cli­ni­co di Ba­ri. Nel mez­zo un pri­ma­rio pu­glie­se che fa il dia­vo­lo a quat­tro, un vo­lo del­la spe­ran­za, in coma, a Torino, quat­tro gior­ni con la vi­ta ap­pe­sa a un fi­lo, fin­ché ar­ri­va la no­ti­zia. C’è un do­na­to­re com­pa­ti­bi­le. Do­me­ni­co, che da sei an­ni aspet­ta il tra­pian­to di pol­mo­ni ro­vi­na­ti dal­la fi­bro­si ci­sti­ca, può en­tra­re in sa­la ope­ra­to­ria. Ma a Giu­sy i me­di­ci fan­no una pro­po­sta an­co­ra più estre­ma e al tem­po stes­so pon­de­ra­tis­si­ma: so­sti­tui­re an­che il fe­ga­to e il pan­creas di suo ma­ri­to per­ché la ter­ri­bi­le ma­lat­tia ge­ne­ti­ca sco­per­ta quan­do ave­va un me­se di vi­ta è riu­sci­ta a com­pro­met­te­re an­che quei due or­ga­ni. La sto­ria che co­min­cia do­po quin­di­ci ore in sa­la ope­ra­to­ria è quel­la del pri­mo uo­mo ad aver su­bi­to quat­tro tra­pian­ti in un so­lo in­ter­ven­to in Eu­ro­pa. «Un ta­glian­do com­ple­to», co­me ogni vol­ta al­me­no una per­so­na fi­ni­sce per dir­gli, nell’at­te­sa di una vi­si­ta o di una se­du­ta in pa­le­stra, a cui Do­me­ni­co ri­spon­de con un sor­ri­so.

Fonte: Corriere Torino