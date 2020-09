Falcone “Libero Impegno”: “Voteremo per Emiliano presidente e Campo consigliere”

Manfredonia, 05 settembre 2020. “In vista delle prossime elezioni regionali che si terranno domenica 20 e lunedì 21 settembre, avvertiamo la necessità di esercitare alcune riflessioni in merito a quelli che sono stati i risultati dell’ultima legislatura del governo pugliese. Con il passare degli anni, siamo stati testimoni di un cambio di rotta, all’insegna del perfezionamento, di quelli che erano gli indirizzi errati di un’amministrazione regionale che ci ha governato nei primi anni 2000. Un disastro in fatto di sanità e welfare che siamo stati costretti a pagare noi cittadini.

Il nuovo percorso tracciato dal governo di Nichi Vendola, durato ben dieci anni e culminato in una lunga serie di risultati più che positivi, ha concesso alla Puglia nuova linfa vitale. Dal turismo all’industria culturale, passando per la green economy e le agevolazioni fiscali per le imprese del territorio. Ad oggi, dopo i riferimenti sopraindicati, è importante proseguire con il lavoro avviato ormai quindici anni fa.

Crediamo fermamente nel buon governo di Michele Emiliano e della sua giunta. Al di là delle critiche becere, delle fake news e della scarsa informazione, da tempo non ci capitava di assistere ad un sistema sanitario pugliese deciso nel mettere al centro del suo operato il benessere della persona. Una scelta non indifferente che ha portato allo sblocco delle assunzioni di medici, infermieri e personale sanitario pur di rafforzare, con professionalità e diligenza, l’intero sistema. Da essere una delle ultime in classifica, ora la sanità pugliese ha il giusto posto che si merita, ovvero tra le prime in Italia.

Inoltre, come possiamo dimenticare una delle migliori misure di welfare varate ancor prima del celeberrimo reddito di cittadinanza? La Regione Puglia, in completa autonomia, ha varato nel 2016 lo strumento del ReD per le famiglie che vivono condizioni di disagio economico. Per tornare a questi ultimi mesi, con tenacia ed estrema attenzione abbiamo affrontato l’emergenza Covid con tutte le misure necessarie. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dalla sanità fino alle agevolazioni fiscali per gli imprenditori colpiti dall’emergenza. Ancora una volta, bisogna riconoscere tutti i meriti al Presidente Michele Emiliano. Per questo, alle prossime elezioni, esprimeremo tutto il nostro consenso alla sua candidatura al secondo mandato di Presidente della Puglia. Con lui, esprimeremo la nostra preferenza per il candidato consigliere Paolo Campo.

Siamo convinti che insieme continueranno a fare il bene della nostra regione, lavorando fianco a fianco come fin qui fatto. È importante proseguire con il buon lavoro svolto in questi ultimi cinque anni, tenendo ben lontano le minacce della destra nazionalista e chiacchierona. I prossimi 20 e 21 settembre voteremo per Michele Emiliano presidente e Paolo Campo consigliere. A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti, accompagnati da un caloroso incoraggiamento per la grandissima sfida che si accingono ad affrontare”.

Giuseppe Falcone – Associazione Socio – Politico – Culturale Libero Impegno