Finalissima Cantagiro 2020: al timone della serata Claudio Lippi

Roma, 05 settembre 2020. Manca pochissimo al traguardo! Poche ore ci separano dalla serata della Finalissima Nazionale dell’edizione 2020 de Il Cantagiro. Un’edizione speciale per tanti motivi, che ha visto lo staff impegnato con grande determinazione per preparare al meglio l’evento in questo frangente storico così difficile. Per questo motivo è stata scelta la splendida location delle Terme di Bonifacio VIII a Fiuggi, spazio ampio ed aperto per consentire lo svolgimento della serata in totale sicurezza.

L’accurata supervisione del Direttore Generale ed Artistico Elvino Echeoni e del Patron Enzo De Carlo hanno reso possibile anche quest’anno un’edizione piena di sorprese: una delle più attese, sarà la conduzione affidata ad un grande personaggio della tv italiana: Claudio Lippi. Amatissimo dal pubblico, Lippi ha saputo coniugare savoir faire e capacità ironica. La sua lunga carriera artistica lo vede nascere prima come cantante per poi virare allo spettacolo ed alla tv. Durante la serata Lippi si esibirà dedicando un tributo a Domenico Modugno, e tornando per così dire un po’ agli esordi della sua carriera. Nella serata verranno assegnati due premi storici: il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, consegnato dalla moglie Carmen Di Domenico (anche lei autrice) ed il Premio Little Tony per la migliore interpretazione, consegnato dalla figlia Cristiana che per l’occasione con la Little Tony Family presenterà l’ultimo brano inciso dal titolo “Wow”.

Sul palco, oltre a Lippi, ci saranno due volti ormai di casa della kermesse, l’attrice Giulia Carla De Carlo ed il presentatore Marco Zingaretti. Si prospetta dunque una serata ricca di emozioni, insieme ovviamente all’ingrediente principe, cioè la musica di qualità, come è da sempre nello stile di questa manifestazione. La formula concepita nel lontano 1962 dal fondatore e patron Ezio Radaelli fu una lungimirante intuizione ancora oggi valida: portare alla ribalta talenti e voci nuove da tutta Italia attraverso un festival itinerante, una sorta di “Giro d’Italia canoro” dove artisti già noti ma soprattutto sconosciuti, venivano reclutati lungo le tappe dislocate in tutta Italia.

Molte cose sono cambiate dagli esordi di cantanti come Lucio Battisti, Adriano Celentano, Gino Paoli, Domenico Modugno tra i tanti nomi eccellenti che si sono esibiti qui, anche se ancora oggi ilCantagiro è sinonimo di musica di qualità e di selezioni accurate degli artisti. Pur mantenendo immutato il fascino “vintage” legato agli anni ’60 e ’70, la manifestazione si è saputa adeguare ai tempi e ai mutamenti storici del nostro Paese. La capacità di adattarsi perfettamente alle nuove generazioni si concretizza con la presenza costante sui principali canali Social con gli hashtag #iostoconilcantagiro #ilcantagiro2020 #unatempestadiemozioni #ilcantagiro.

In attesa del vincitore è d’obbligo un grande in bocca al lupo a tutti gli artisti giunti in questa serata finale, che avranno l’opportunità di sfidarsi e mostrare al pubblico tutto il loro talento.