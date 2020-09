Foggia, Emiliano al Don Uva “La Regione si impegna a rivedere le tariffe”

FOGGIA, EMILIANO: "LA REGIONE SI IMPEGNA A RIVEDERE LE TARIFFE" – Il Governatore della Puglia Michele Emiliano, in visita questa mattina alle strutture del Gruppo Telesforo a Foggia, ha annunciato ai lavoratori del "Don Uva" l'impegno della Regione "a rivedere le tariffe in modo da consentire a Universo Salute di aggiornare gli accordi contrattuali necessari". Parole del governatore, supportato dall'assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, che in un'intervista rilasciata ad Alfredo Nolasco, ha confermato: "Dopo l'applicazione del rinnovo contrattuale a livello nazionale, siamo nelle condizioni di trovare un'intesa – sempre nell'ambito del tetto previsto per il Don Uva – che garantisca a tutti i lavoratori l'applicazione del contratto Aiop – Case di Cura e non ad una parte del contratto Aiop – Rsa". (AreaComUS)

Pubblicato da Universo Salute Opera Don Uva su Sabato 5 settembre 2020