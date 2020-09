Frana su un’auto, carabiniere in servizio in Puglia salva la vita a 55enne

(ILMATTINO.IT) L’appuntato scelto Lorenzo Colombi, 44 anni, in servizio nella caserma carabinieri di Novate Mezzola (Sondrio) dal primo agosto è tornato da poco nella natia Valtellina dopo 24 anni di servizio prestati in Puglia, in provincia di Foggia, di cui gli ultimi 15 in Aliquota Operativa di Compagnia in un territorio ad alto indice di criminalità. Dal fronte «caldo» della mafia garganica a carabiniere-eroe in montagna per avere salvato un uomo travolto da una frana mentre era in auto lungo la provinciale che da Morbegno conduce a Bema (Sondrio), il paese in cui risiede il militare e l’uomo che ha salvato.