Manfredonia, tutto pronto per la Regata del Gargano – Pizzomunno Cup (VIDEO)

Manfredonia, settembre 2020. Anche quest’anno la Lega Navale Italiana – Sezione di Manfredonia è lieta di organizzare la Regata del Gargano – Pizzomunno Cup, manifestazione velica giunta alla XXVIII edizione.

L’evento sportivo sarà così articolato:

– Venerdì 11 Settembre: warm up su boe nelle acque antistanti il Castello Svevo-Angioino;

– Sabato 12 Settembre: regata costiera con partenza da Manfredonia ed arrivo a Vieste, per

una distanza di circa 25 miglia;

– Domenica 13 Settembre: regata costiera con partenza da Vieste ed arrivo a Manfredonia.

La manifestazione si concluderà la sera del 13 Settembre presso la sede sportiva della Lega Navale di Manfredonia, con la cerimonia di premiazione dei vincitori.

In particolare, il trofeo challenge “Pizzomunno Cup” sarà assegnato al circolo di appartenenza dell’imbarcazione prima classificata in tempo compensato nella classifica generale, mentre il trofeo challenge “Adolfo Frattarolo” sarà assegnato al circolo della squadra, composta da due imbarcazioni, con il miglior piazzamento.

La conferenza stampa di presentazione dell’intera manifestazione si è svolta stamani, Sabato 5 Settembre, presso la sede sportiva di Viale Miramare della Lega Navale di Manfredonia. Grazie alla presenza di numerosi imbarcazioni e velisti di fama nazionale ed internazionale, la manifestazione ha raggiunto un alto livello di notorietà ponendosi fra le regate più interessanti del medio e basso Adriatico.

Quest’anno l’emergenza epidemiologica ed i protocolli sulle misure restrittive di mobilità e socialità hanno fortemente compromesso l’organizzazione dell’evento, tanto da far pensare ad una sua sospensione, ma gli organizzatori, gli atleti e gli appassionati della vela si sono coralmente espressi a favore della sua attuazione. Come di consueto, le testate giornalistiche che ne faranno richiesta potranno seguire un tratto della regata a bordo di un’imbarcazione a loro riservata per meglio vivere e raccontare questo straordinario evento che unisce mare, vento e passione.

Il Presidente LNI – Sez. di Manfredonia – Prof. Luigi Olivieri