Minacce, appostamenti e violenza: in manette stalker foggiano

In manette stamani in città un 45enne commerciante originario della provincia di Foggia. E’ destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere per stalking, sottoscritta dal gip del Tribunale di Larino, che dopo l’azione inquirente della Procura, sostenuta dalle indagini portate avanti nel corso dell’estate dai militari dell’Arma dei Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Termoli, ha deciso di far arrestare l’uomo, che si era reso responsabile di una condotta persecutoria ai danni della sua ex compagna 40enne, residente a San Giacomo degli Schiavoni. Intimidazioni, minacce, di persona e al telefono, appostamenti, pedinamenti e persino violenza, con le mani addosso alla donna, che è stata picchiata in alcune occasioni, alla base del provvedimento cautelare.

Fonte: termolionline