Olimpiadi Matematica, finale nazionale per i ‘Cervelli’ del Liceo Galilei-Moro di Manfredonia

Manfredonia, 05 settembre 2020., Il 1° di settembre si sono svolte in modalità online, causa covid-19, le semifinali a squadre delle Olimpiadi di Matematica, valevoli per la qualificazione alle finali nazionali di Cesenatico che si svolgeranno dal 15/09/2020 al 18/09/2020. Hanno partecipato centonove squadre, ciascuna con sette studenti, suddivise in quattro gironi, con la possibilità solo per le prime sei di passare alla finale nazionale.

I ‘Fantastici sette’, Giulio Mazzotta (capitano), Carmine Ciociola, Michele Notarangelo, Antonio Ciociola, Francesca Piemontese, Leonardo Ciuffreda, Matteo Prencipe, allenati egregiamente dal prof. Gaetano Prota, non hanno tradito le aspettative, anzi si sono superati, entrando in finale e facendo parte così delle 24 squadre, élite delle menti matematiche che si contenderanno il titolo nazionale a Cesenatico.

Per comprendere l’impresa, solo 9 regioni saranno rappresentate dalle 24 squadre finaliste –Lombardia con 8 squadre, Puglia, Toscana e Veneto con 3, Friuli e Piemonte con 2, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna con una sola – in gran parte del nord e principalmente di grandi città.

Inoltre il Galilei-Moro è presente anche nelle finali individuali con Antonio Ciociola, già finalista e vincitore della medaglia d’oro lo scorso anno, e va anche ricordato che, dopo dieci anni, il liceo sipontino conquista per la seconda volta l’accesso alla finale.

Grande plauso va dato a questi ragazzi che. ancora una volta, con grande impegno e spirito di sacrificio, lontano dalle luci della ribalta, si sono allenati, impiegando gran parte del loro tempo libero durante questa torrida estate per dare lustro in campo nazionale alla loro scuola e alla loro città.

La nostra piccola provincia nella finale di Cesenatico è rappresentata anche dal liceo scientifico ‘Volta’ di Foggia, allenato dalla prof.ssa Antonella Pici. Menzione particolare va anche al liceo scientifico ‘Marconi’ di Foggia, allenato dalla prof.ssa Stefania Cibelli per l’ottima prestazione fornita nelle semifinali.

Il sogno continua…