Sondaggio BidiMedia “Testa a testa Fitto – Emiliano, leggero vantaggio coalizione cdx”

Bari, 05 settembre 2020. Situazione pressoché invariata in Puglia, secondo quanto riportato nel secondo sondaggio BidiMedia per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre prossimi. Nell’ultimo sondaggio sulle intenzioni di voto al 3 settembre, il trend resta il medesimo, ovvero quello di un testa a testa tra i due maggiori candidati, Michele Emiliano e Raffaele Fitto. Rispetto al precedente sondaggio, il Governatore uscente sarebbe avanti di 1,3 punti percentuali con il 40,2% delle preferenze rispetto al candidato della coalizione di centrodestra che farebbe registrare il 38,9% dei consensi. Entrambi gli sfidanti fanno registrare un aumento delle percentuali, a fronte degli altri concorrenti, come Antonella Laricchia, che perderebbe oltre 2 punti scendendo al 14,3%, e Ivan Scalfarotto attestatosi al 3,9% (-0,3%). L’attuale Presidente risulterebbe vincente oltre che nella circoscrizione della città capoluogo, anche nelle province di Foggia, Bat e Taranto (quest’ultima, nella precedente proiezione, vedeva, invece, in testa Fitto)

Anche per quanto riguarda le liste, la situazione resta pressoché immutata: la coalizione a sostegno di Fitto sarebbe avanti rispetto alla coalizione di centrosinistra di mezzo punto percentuale: Fratelli d’Italia guida la graduatoria con il 13,7%, seguito da Lega con l’11.1%, Forza Italia con l’8,5%, La Puglia Domani con il 4,8%, e Unione di Centro-Nuovo Psi con l’1,4%. Un margine che va assottigliandosi rispetto al sondaggio di agosto. L’avanzata della coalizione che sostiene Emiliano è parallela a quella del suo candidato presidente. Dati che confermerebbero la forza di Emiliano, in grado di ribaltare il risultato delle liste grazie al voto disgiunto e ai voti al solo candidato presidente.

Per quanto riguarda le liste della coalizione di centrosinistra, il Partito Democratico si confermerebbe in cima con il 15,3% delle preferenze, seguito da Italia in Comune con il 4,5%, ‘Con Emiliano’ al 4,2%, Senso Civico al 4%, Puglia Solidale e Verde con il 3,8%, Popolari con emiliano con il 3,5%, Emiliano Sindaco di Puglia con il 2,1% e le altre liste con l’1,5%. Tutte in crescita, a parte Italia in Comune che perde 1 punto percentuale rispetto alle precedenti rilevazioni e Puglia Solidale e Verde che fa registrare un calo dello 0,2%. Tuttavia, il ‘Partito dei sindaci’ manterrebbe ancora la seconda posizione nella coalizione dietro il Partito Democratico.

“E’ una proiezione decisamente incoraggiante che ci permette di sperare di avere un rappresentante eletto in ognuna delle sei province. Il che sarebbe un trionfo dal momento che siamo il partito ‘degli ultimi’, delle periferie, dell’entroterra e che nessuno dei nostri candidati proviene da grandi centri urbani”, il commento di Michele Abbaticchio, vicepresidente nazionale del partito. “Se venisse confermato tale dato, si tratterebbe di una vittoria sicuramente dai nostri candidati, ognuno dei quali sta facendo davvero bene nel proprio territorio di competenza e ai quali sto chiedendo di stringere i denti e lottare in questi ultimi giorni che ci separano dal voto. Ma sarebbe un risultato anche frutto del lavoro di squadra. Ricordo che, oltre ai sindaci, assessori e consiglieri candidati, c’è una schiera di altri Primi cittadini e amministratori che, pur non interessato direttamente dalla tornata elettorale, sta strenuamente sostenendo chi è in competizione. Ed è questa la vera differenza con tutte le altre liste. Io ne sono orgoglioso”.

“La rilevazione mostra per Italia in Comune un calo dell’1% rispetto al precedente sondaggio, ma conferma la forza della coalizione e del nostro candidato presidente Michele Emiliano. Con la presentazione delle liste, adesso i cittadini pugliesi conoscono i nomi dei candidati e sono in grado di misurare la loro credibilità costruita attraverso percorsi politici virtuosi e la qualità delle proposte in materia di ambiente, antimafia sociale e legalità. Inoltre, il sostegno al progetto di Italia in Comune recentemente manifestato da Dario Vassallo, fratello dell’indimenticato ‘sindaco pescatore’ Angelo Vassallo e presidente dell’eponima associazione, e l’endorsement di Italia dei Valori promosso dal segretario nazionale Ignazio Messina e dal coordinatore regionale Massimo Colia, rappresentano un’autentica marcia in più, fattori importanti che ci consentiranno di ottenere alle urne un consenso maggiore di quanto evidenzino ora i sondaggi”, ha dichiarato il segretario regionale di Italia in Comune e candidato al Consiglio Regionale Rosario Cusmai.