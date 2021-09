43 vespe assalgono il Gargano: “Strade e panorami mozzafiato”

In sella alla propria vespa per oltre 150 chilometri verso le strade del Gargano. È la terza edizione del raduno degli “Amici della Vespa” di Mottola, provincia di Taranto, che quest’anno ha scelto come meta proprio le panoramiche strade del Gargano.

In 43 hanno percorso i centri di Vieste, Peschici e Rodi Garganico. “Siamo un gruppo di circa 100 vespisti – ha dichiarato l’organizzatore – Ci sono esemplari di Vespa del 1951 e 1953”.

Articolo a cura di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Immagini e montaggio a cura di Vittorio Agricola.