A scuola con l’arcobaleno

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 05 settembre 2021. C’è un arcobaleno da costruire, e nessuno può farlo da solo. Portate i pennelli, la fantasia, l’immaginazione, la creatività. Portate la realtà con le sue ferite e le sue faglie. Portate i colori – ciascuno i propri – quelli nascosti nel più profondo della vostra anima.

Per colorare i nostri labirinti e imparare a orientarci nella complessità, senza perderci dietro facili persuasioni o risposte a basso costo. Per dare un senso ai dubbi e far nascere domande che siano capaci di tenere sveglie le menti, per barcamenarci, senza omologarci, tra incertezza e false sicurezze, verso verità possibili e plausibili.

Portate il rosso per accendere le passioni, per imparare il linguaggio del cuore e dell’amore. Perché la scuola è un luogo erotico, dove si fa l’amore con il sapere e con il sapore di ciò che si impara, di ciò che si sa, come anche di ciò che non si sa e che tuttavia ci incuriosisce e ci spiazza. Dove si unisce il conoscere e il patire, il pensiero logico a quello emotivo, quello sequenziale e quello interrotto. Per dirci che siamo relazione, dialogo e confronto. Siamo pluralità e diversità. Siamo alterità. Siamo anelito e desiderio, e non capriccio e stupidità. Per accendere lo stupore e vincere la noia e la stanchezza che ci trascinano dietro una diffusa inutilità.

Portate il blu, il colore della profondità, che ci parla del cielo. Per imparare l’arte del silenzio, la virtù della calma e infondere tenerezza e gioia in ogni cosa che faremo. Per tenere desta la memoria della distanza che ci costringe ad alzare gli occhi verso orizzonti cancellati. O come il blu del mare che in noi infonde uno sguardo oceanico, spaesato, che sa di ulteriorità. Per perdersi nell’immenso che non si calcola, verso la cui misura il pensiero osa e s’avventura, per gioire dei confini che di continuo si spostano e dei contorni che, senza tu lo sappia, ti abbracciano.

Portate il verde, il colore della speranza e della natura, per non perdere di vista la meta quando tutto si oscura. Per non avere paura della nostra fragilità, e per rinascere quando cadremo.

Per imparare dai nostri errori e perdonare quelli altrui. Per ridisegnare, in un mondo diventato liquido, la perseveranza, l’equilibrio, la stabilità, la solidità. Il restare accanto anche al respiro che lieve fa fatica a durare. Il guardare dentro per cercare un centro che forse si sposta di continuo.

Per imparare che non siamo padroni ma solo custodi. Il verde è il colore di ciò che ci è permesso ma anche del limite che non possiamo travalicare! E’ il colore che ci proibisce la tracotanza.

Portate il giallo, il colore del sole che il poverello di Assisi definiva “bello et iocundo et robustoso et forte”. Esso illumina e riscalda. Il colore della felicità e del buon umore. per infondere dinamicità e creatività. Per dare tonicità e calore nei momenti in cui tutto sarà freddo. Per vincere la rassegnazione e l’indifferenza, la disperazione e il grigiore che inibisce, la tiepidezza di chi si accontenta.

Portate l‘arancione per infondere altruismo, ottimismo, spontaneità. Per imparare l’arte della sincerità e della prosocialità. Per coltivare l’empatia, che oltre il tuo ti fa vedere il dolore altrui. Per capire che non sei fatto per te solo, ma che c’è una comunità da costruire, una prossimità da ricucire. Una fraternità da impiantare. Una città da attraversare e da amare, da ricomporre e da rilanciare. Un pane da spezzare e una ricchezza da condividere.

Non dimenticate il viola perchè oltre il cuore e la ragione c’è lo spirito. Oltre la filosofia e la matematica, la poesia e la religione c’è la mistica. Oltre la tecnica c’è il mistero, e oltre le spiegazioni ci sono le narrazioni. Le biografie e le vite, fatte di dolori e di fatica, ma anche di pane e di vino semplici che profumano di essenziale le sere vuote di chi pensa di avere tutto e poi non ha neanche se stesso. Per comprendere che ci sono segreti che non si possono scoprire e parole che non si possono dire, ma solo sguardi e volti da incontrare e risignificare. Da raccogliere, accogliere e celebrare.

Portate il marrone, il colore della terra da arare, seminare e coltivare. Il colore del nostro Sud, al cui suolo arido manca l’acqua, che poi, senza alcuno scrupolo, incoscientemente sprechiamo. Per imparare ad amare i nostri vigenti e i nostri oliveti, le nostre masserie. Per imparare ad amare il nostro corpo fatto di carne, a rispettarlo e a elevarlo. Il marrone è anche il colore del legno che, duro, resiste ad ogni mano che lo plasma. Marrone è il colore che ci ricorda che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro. Quello duro e difficile da trovare. Non quello da sfruttare e calpestare.

Portate anche i colori che non fanno parte dell’arcobaleno. La purezza del bianco, perchè c’è sempre un inizio da scoprire, una coerenza da tenere e una giustizia da costruire. Non il bianco dell’indifferenza che ci rende spazi neutri, ma il bianco quale colore che ospita tutti gli altri. Il bianco è il colore della forma nascosta, per far venire fuori le forme che avete dentro e che voi stesso ignorate di avere. Perché la scuola è formazione più che istruzione, è e-ducazione più che trasmissione. E’ ricerca più che imposizione.

E non dimenticate di portare anche il nero, il colore della “prova” e dei momenti difficili, il colore della notte, perché ci saranno molte notti da attraversare, da soli, insieme anche alla sensazione di essere stati abbandonati. Per imparare a perdere e ad abitare il vuoto, perchè anche l’ombra ha il suo perchè. Per gestire le proprie frustrazioni e non lasciarsi illudere da false promesse che ci prospettano facili gratificazioni. Per costruire sulla roccia e non sulla sabbia. Sempre pronti a rialfabetizzarci per affrontare nuove sfide e nuovi linguaggi.

E, allora, coloriamo insieme questo mondo diventato grigio. Coloriamo la nostra città. Facciamolo a scuola. Tramite la scuola. Oltre la scuola. Coloriamoci noi per primi, per colorare la vita con i colori delle nostre passioni e delle nostre emozioni. Per trovare ragioni e rispondere ai grandi perchè. Per interpretare e comprendere, per dimostrare e spiegare. Per trovare soluzioni, per imparare ad imparare, per comunicare. Ma anche per restare muti quando, di fronte a una domanda, la riposta manca o tarda a venire, non per arrenderci, ma solo per ripensare il tutto. Di nuovo e daccapo. Per ricominciare e rigenerare la realtà che ci è scappata di mano.

Perché, come diceva Michel de Montaigne, ripreso da E. Morin, questo mondo non ha bisogno di “teste piene”, ma solo di “teste ben fatte”. Di teste colorate, Con l’arcobaleno nel cuore e nella testa.

Buon anno di colori nuovi a tutti!

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 05 settembre 2021