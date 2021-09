Alloggi popolari a Foggia, “la via privilegiata per ingerenze dei sodalizi mafiosi”

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 05 settembre 2021. “La Commissione di indagine ha posto l’accento sul disordine amministrativo che ha riscontrato nell’attività di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La discovery degli atti relativi all’operazione di polizia “Decima Azione Bis” ha disvelato “una raccapricciante prassi”. E’ questo il capitolo dedicato agli alloggi popolari dalla commissione.

“Il controllo dell’organizzazione mafiosa foggiana era esteso al settore delle “cd. case popolari”….una pratica illecita, molto diffusa in questo centro abitato, consistente nel concedere la residenza dietro pagamento di una somma di denaro, ad un soggetto estraneo al nucleo familiare assegnatario di casa popolare. In un momento successivo l’avente diritto lascia l’abitazione al soggetto subentrato che, a quel punto, pur senza averne alcun diritto, rimane nell’alloggio popolare. Evidentemente anche tale pratica soggiace al pagamento di una tangente alla criminalità organizzata”. Questo ha determinato “un acceso confronto con i consiglieri di opposizione, che hanno denunciato il disinteresse dell’ Amministrazione -a fronte di segnalati mancati controlli-per la destinazione degli alloggi stessi”.

Seguono alcuni casi in cui, in autocertificazione, dei richiedenti alloggi popolari hanno dichiara di possedere i requisiti previsti dall’art.20, della legge regionale 7 aprile 2014, n.10 -ovvero “non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale”.

L’assenza del requisito fondamentale per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale, in svariati casi, non è stata rilevata dal Comune di Foggia “che non effettua tuttora alcuna verifica sulle autocertificazioni”. Come ricordiamo nelle righe successive, il lavoro della commissione è terminato intorno al 23 luglio. “Un’assegnataria -prosegue la relazione- senza diritto, è stata destinataria di un provvedimento di rilascio per occupazione abusiva “ma il provvedimento non risulta portato ad esecuzione”.

La Commissione ha, inoltre, evidenziato che tra i beneficiari dei provvedimenti di assegnazione ex art. 20 della legge regionale vi sono mogli, figli o affini di esponenti di spicco della “Società Foggiana”, ammessi a godere di un tale importante beneficio prioritariamente rispetto ad altri richiedenti (in tutto n. 323) e “nell’assoluta assenza di un criterio cronologico nella trattazione delle pratiche”. La graduatoria definitiva di assegnazione di alloggi Erp è stata approvata a fine luglio, quando la commissione aveva già consegnato la relazione, quindi scrive che “il Comune di Foggia ne è ancora priva e che l’ultima è stata pubblicata nel 2011”.

L’analisi in questo settore – sono le conclusioni del capitolo- ha evidenziato un “disordine amministrativo, che ha costituito la via privilegiata per ingerenze dei sodalizi mafiosi nel fenomeno delle occupazioni abusive di alloggi popolari e che ha dimostrato l’incapacità dell’ amministrazione comunale di porre in essere una qualsivoglia efficace attività di regolarizzazione delle posizioni illegittime, a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti dei legittimi aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il comportamento omissivo del Comune di Foggia in un settore delicatissimo, reso vulnerabile dalla strutturale emergenza abitativa, che connota il territorio, si è risolto in privilegi di indubbio spessore”.