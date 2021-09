Coppa Puglia: Tris del Vieste al Manfredonia

Statoquotidiano.it, Foggia, 5 settembre. Partenza deludente del Manfredonia 1932 che alla prima gara ufficiale, subisce una sconfitta per 3-1 in trasferta dall’Atletico Vieste di Mr Sollitto, nel primo turno di coppa Puglia.

Giusto per la cronaca, l’anno scorso, al Riccardo Spina, alla quarta giornata di campionato, furono ben 5 le reti che vennero segnate dal Manfredonia all’Atletico Vieste ma è anche vero in quella squadra, militavano quattro giocatori “sconosciuti” ma autentiche rivelazioni che sono approdati quest’anno in serie D. Una sconfitta dolorosa che salvo clamorosi miracoli al ritorno, dovrebbe voler significare passaggio del turno per il Vieste. Dominio territoriale iniziale dei locali che mettono sotto pressione la difesa dal Manfredonia. Al 30’, Colangione commette fallo da ultimo uomo. Espulsione e calcio di rigore decretati dal direttore di gara, con Cianci che realizza dal dischetto e porta in vantaggio il Vieste.

Il Manfredonia perde per infortunio Sementino e Mr Ricucci adatta al centro della difesa Cicerelli e Partipilo, vista la defezione per squalifica di Ciuffreda. Al 47’ passa ancora in vantaggio il Vieste con Tusiano con un’azione da manuale calcistico. Palla al piede dribla due avversari e trafigge Sarra per l’apoteosi del pubblico locale. Al 55’ è ancora Cianci che trafigge Sarri segnando la sua prima doppietta che tramortisce il Manfredonia che non si perde d’animo e cerca, in difficoltà, di segnare quanto meno il gol della bandiera.

Il Manfredonia accorcia le distanze al 76’, grazie ad uno degli under più talentuosi, Nico Salvemini, un giocatore che per le qualità tecniche di cui è dotato è davvero un peccato vederlo giocare in questa categoria. La partita si invola verso il finale senza alcuna emozione. A voler anche considerare l’attenuante rappresentata dall’espulsione di Colangione, il Manfredonia, segna l’esordio stagionale, rimediando una sconfitta che naturalmente qualche riflessione la solleva.

E’ stato detto che la squadra può competere per obiettivi importanti. Questo naturalmente dovrebbe essere il minimo per una società blasonata qual è il Manfredonia che è prossima a festeggiare i suoi 90 anni di vita. Si dice che le squadre forti si impostino dalla difesa. Oggi oltra alla sfortuna che l’ha falcidiata, credo sia stato evidente la mancanza, nel reparto offensivo, della classica punta centrale di peso, ovvero, un attaccante in grado di segnare ma soprattutto sgomitare e calamitare su di se l’attenzione dei centrali difensivi per liberare al tiro i due esterni, Trotta e Monopoli. E’ solo la prima ma certe sconfitte sono segnali da non sottovalutare.

Foto: Atletico Vieste

A cura di Antonio Castriotta, 5 settembre 2021