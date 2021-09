La “tassa di sovranità” alla mafia nel Comune di Foggia, 135 pagine di relazione

STATOQUOTIDIANO.IT, Foggia 05 settembre 2021. “L’esigenza di avviare accertamenti sull’amministrazione comunale di Foggia è scaturita dagli approfondimenti informativi della Polizia a seguito di adozione di interdittive antimafia nei confronti di imprese legate da rapporti contrattuali del Comune di Foggia e anche sulla base degli esposti che segnalavano la contiguità fra alcuni amministratori e la criminalità organizzata”.

E’ questo l’incipit del “contesto politico-amministrativo”, capitolo della relazione sullo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Foggia, “in cui si assiste ad una vera e propria decomposizione del munus publicum attraverso fenomeni corruttivi”. Nelle conclusioni si rileva che il condizionamento significa anche tolleranza e inerzia che radicano nell’opinione pubblica la percezione dell’impunità o addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose”.

Nelle 135 pagine del ministro dell’Interno al presidente della Repubblica passano non solo le informazioni sui singoli consiglieri (i nomi sono coperti da Omissis ma, alla luce delle notizie di cronaca e delle operazioni che ne hanno determinato gli arresti, per alcuni di loro, si può capire a chi ci si sta riferendo), ma anche il contesto della criminalità territoriale con particolare riferimento alle “batterie foggiane”.

Alcune operazioni messe a segno dalle forze dell’ordine, fra cui Decima bis, per citarne qualcuna, hanno permesso di scoprire una vera e propria “lista delle estorsioni” oltreché il coinvolgimento di 38 esponenti noti della criminalità. Un elemento che ritorna parlando di “alloggi polari”, in quanto ha permesso di disvelare infiltrazioni mafiose in questo ambito. La “Quarta mafia”, alla ribalta negli anni ‘90, è il contesto generale da cui si dipana la relazione.

In particolare fra il 2019-2020 si susseguono vari atti intimidatori nei confronti di amministratori del Comune di Foggia- senza escludere episodi precedenti a questa data fra cui manifesti funebri sotto casa-, macchine incendiate e minacce, in una sorta di tentativo di imporre una “tassa di sovranità” come assoggettamento all’oppressione mafiosa. Circa gli arresti del sindaco e di altri consiglieri comunali, e a proposito delle relative ordinanze di custodia cautelare, la relazione evidenzia la “cattiva governance improntata al perseguimento degli interessi personali a danno del primario interesse pubblico alla legalità”.

Si riassumono le ordinanze di custodia cautelare per il sindaco e sua moglie e, nello stesso paragrafo a lei riservato, si fa riferimento a un “coimputato deceduto”, in concorso con altri nomi, per gli illeciti commessi nell’ambito degli appalti per un’azienda di Foggia, cioè “turbata libertà degli incanti, tentato abuso d’ufficio, induzione indebita a dare e promettere utilità a danno di pubblico ufficiale e corruzione per esercizio della funzione”.

Nella relazione si riporta la vicenda del sistema di videosorveglianza per cui il Procuratore della Repubblica di Foggia, già a febbraio del 2021, aveva accennato ad un’intercettazione in cui “una persona indiziata di un reato cercava di influire nell’amministrazione comunale per impedire l’installazione di alcune telecamere. Diceva: Beh, ma questa videosorveglianza dà fastidio, non mettiamola. Viene vista come un problema per chi preferisce operare nell’ombra”. La vicenda riguarda l’ex consigliera comunale Liliana Iadarola che, come riportato dalla stessa relazione, ha dichiarato “di non aver subito alcune pressione a riguardo”. Si fa inoltre riferimento a una “vicenda estorsiva legata al tentativo di imporre, con minacce a commercianti della zona, l’acquisto di Omissis “prive di marca”….. prodotte da …Omissis”, probabilmente trattasi di mozzarelle di cui si occupa la famiglia di Iadarola.

C’è un consigliere definito “monaco cercante” nelle rilevazioni ambientali che hanno portato all’arresto di Antonio Capotosto. “La commissione ha evidenziato un contesto familiare rilevante ai fini di un’ipotesi di condizionamento mafioso”, in quanto un suo parente è contiguo ad un “batteria” ed è indagato nell’ambito di un procedimento penale della Dda di Bari.

Nell’operazione “Nuvola d’oro” dello scorso febbraio è stato arrestato anche il consigliere comunale Bruno Longo “che risulta anagraficamente residente in una casa di edilizia popolare, a Foggia, ma questa è di fatto abitata da un altro cui risultano anche le utenze…Longo è residente in una villa”. Si legge, in una serie di Omissis, che qualcuno a lui legato forse da vincoli di parentela, è intraneo a una “batteria”, come dimostrano gli atti dell’operazione “Decima bis”. Si riportano inoltre alcuni colloqui intercettati di Longo “in cui emerge un ruolo dominante nel sistema tangentizio evidenziato dalle indagini e in cui manifesta fortemente il suo disappunto per la prevenzione antimafia condotta dal prefetto: ‘queste interdittive antimafia ci hanno un poco rotto il cazzo…’”.

Erminia Roberto è stata assessore alle politiche sociali. Di seguito, alcuni passaggi su quanto rilevato. In prefettura arriva un esposto con la sua foto e quella di un uomo già sorvegliato speciale di Ps, pregiudicato per vari reati in materia di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione e “reggente di una batteria”, criminale. Dagli accertamenti della commissione è emerso che, effettivamente, questo è destinatario di una somma di denaro consegnata “pro manibus” dall’assessore per cui sono partite indagini della Procura. “Tutta la vicenda- si conclude così il paragrafo- evidenzia l’asservimento del munus pubblico a logiche clientelari non scevre da particolari attenzioni con soggetti contigui alla criminalità mafiosa”.

Al centro di un altro paragrafo, la competizione per le regionali l’anno scorso a Foggia. L’ipotesi è che sia stato costituito “un vero centro di riferimento per la compravendita del voto elettorale, 40 euro per ciascun voto”. Questo, “si è potuto pregiare di un passaparola vincente e capillare che ha coinvolto un numero importante di personaggi, ovviamente garantito da un rilevante investimento economico da parte di qualcuno e/o di coloro che avevano interesse alla vittoria elettorale di un determinato candidato”. Il consigliere comunale, candidato alle regionali, per cui è stato presentato un esposto in Procura per presunto voto di scambio è Danilo Maffei.

Giulio Scapato ha ricoperto il ruolo di assessore nel periodo in cui si è svolta l’operazione “Piazza Pulita” (che riguarda l’ex Amica, nel 2012), che ha rivelato come esponenti di spicco della mafia di Foggia “avessero esteso il loro campo d’azione nell’ambito del servizio di raccolta rifiuti”. “L’assessore pro tempore era intervenuto per “accontentare le richieste della cooperativa di un mafioso”, così riferisce il funzionario comunale che aveva predisposto la delibera di giunta comunale affidando direttamente il servizio alla suddetta cooperativa”. La vicenda descritta dalla commissione di indagine evidenzia una inammissibile avocazione da parte della giunta comunale, organo di indirizzo politico amministrativo, di un procedimento di esclusiva competenza dell’organo gestionale. La giunta comunale superava “coraggiosamente” ogni sbarramento posto dalla legge agli affidamenti diretti disponendo de imperio l’affidamento alla cooperativa di un mafioso conclamato”.

Un intero capitolo è dedicato ad attività e servizi si incentra sulla “pervasività della criminalità in settori strategici dell’economia legale”, in elenco la gestione degli impianti semaforici, verde pubblico, bagni pubblici, cimitero, videosorveglianza, tributi, personale ausiliario nelle scuole dell’infanzia, alloggi popolari.